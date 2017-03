Old Lions confraternizó con dos clubes juveniles de Catamarca

22/03/2017 - Las instalaciones de Old Lions Rugby Club se vieron pobladas el pasado fin de semana con partidos que tuvieron como protagonistas a los equipos de la M15, M16 y M17 del León y sus pares de Los Teros y Catamarca RC. La oportunidad fue aprovechada por los menores y juveniles para disfrutar de una jornada a pura pasión y adrenalina con el depor te de la ovalada. En los partidos, se pudieron observar escenas que marcan el crecimiento de cada uno de los jugadores, como también el buen trabajo que se viene realizando desde abajo. E l c i e r r e f u e e n me - dio de la amistad y el compañerismo entre los clubes participantes.