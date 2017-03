FÚNEBRES | 22 de Marzo de 2017

Hoy 23:02 -

FALLECIMIENTOS

- Walter Eusebio Paz

- Ana María Silva Neder

- Lidia Suárez

- Sara del Carmen Reinoso

- Francisco Javier Carrizo

- Jesús Olimpio Juárez

- Graciela Gutierrez

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. Arq. Dante De Luca, María Elisa Castro y sus hijos acompañan a sus hijos en su tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. Chini y Nicolás Habra Fernández y Lisardo Rodríguez participan con pesar el fallecimiento del querido amigo. Acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

CÁCERES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Compañeros de su hija Adriana del I.P.V.U. Mary, Kuky, Euge, Rina, Tita, Julio, Oscar, Marcia, Fernanda, Yessi, Belen, Luky, Andrea, Ulises, Cristian, David y Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. No llores si me amas ¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo! Si pudieras oir el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos!. Volverá a verme, pero transfigurado , estático y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando contigo que me llevarás de la mano por los senderos de la luz y de la vida bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un nectar del cual nadie se saciará jamás. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. San Agustin. Su familia política: Bargas, Arroqui y Lencinas, acompañan en este dolor a Martín Argañaraz y flia,, su hermana y su padre Luis en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus hijos Francisco, Mariana Carrizo, hijos pol. Marcela, Eduardo, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio la Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Querido papá siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos, que brille la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Estarás en nuestro corazón por siempre. Su hijo Diego, su hija política Maria, sus nietos Sasha y Josué y sus consuegros, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Al paraíso te llevan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires. El personal directivo y docente de la Escuela Nº969 Divino Niño Jesús de la localidad de Ayuncha, participa el fallecimiento del padre de la docente profesora Karina Chapa.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Mirta Umaño, su esposo Roque Soria, sus hijos Matías y Julieta. Participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Karina Chapa.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Ramona Coria y su hijo Fabián Juárez. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Personal directivo, docente, ordenanzas y presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela nº 764 Eva de Rojas, participa con dolor el fallecimiento de la docente Vilma Alicia Chávez

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre político de su matriculada Cra. María del Carmen Oberlander. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre político de la Cra. María del Carmen Oberlander. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre político de la Colega, Cra. María del Carmen Oberlander. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GUTIÉRREZ, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Rosario Villalba de Zerda, sus hijos Carlos Guido, Martha de Fontana, Claudia y Guillermo Zerda, Marcelo Fontana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Oscar e hijo y demás familiares en estos tristes momentos, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

JUÁREZ, JESÚS OLIMPIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sus hijos Ana Liliana, Jesús Enrique, Hugo del V. hijos pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo y María Luisa y familia en este momento. Oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Norma Salomón y Jorge Berraondo acompañan en el dolor a la querida Adela y familia. Ruegan oraciones en su memoria para que que el Señor les de fortaleza.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo". Su sobrina Liliana Almada, Carlos Dapello, Alan y flia., Aldana y Albano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Señor ya está ante tI, recíbelo en tu Reino". Su sobrino Marito Almada, Su Sra. Susy e hijos Maxi y Andrea, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Gustavo Sgoifo y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Gladys Cuello y flia., participan con tristeza el fallecimiento del querido amigo Alberto, Acompañamos a Martita su esposa y a toda su flia., con el amor de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El consejo de Facultad, decana, secretaria, coordinadores de carrera, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Matemática Aplicada de la UCSE, participan con dolor el fallecimiento del padre de la Lic. Cecilia PAscuali, docente de esta facultad.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Lic. Alejandra Lazarte participa con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Magali y ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Las amigas de su hija Magalí; Pamela, Cucha, Marce, Vero, Gaby, Naty y Claudia la acompañan a ella y a toda su flia. en su dolor y ruegan porque encuentren consuelo y resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, WALTER EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su esposa Julia, Simona Autalán , sus hijos del corazón Patricia, Dora, Julia, Teresita, María, Leopoldo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de La Piedad. Cobertura CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. .servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su hijo Guillermo Lozano, su nieto Carlos Agustín Lozano Chazarreta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su hijo Carlos Alfredo Lozano, sus nietos Antenor, Cecilia, Agustín, Marcela, Valentín y Robustiano, sus bisnietos Felipe Lozano Salgado, Josefina Lozano Salgado, Tomás y Joaquín Trento Lozano, Catalina, Ernestina y Pedro Hernández Lozano y Nadiara, la despiden con gran tristeza.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sus hijos Guillermo y Carlos Lozano, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Irene Oberlander y Azucena Véliz, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Guillermo y abuela de Charly. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Bienaventurados los de corazon limpios, pues ellos verán a Dios. Los compañeros de su hijo Dr. Guillermo O. Lozano de la UFR participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madre y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Dra. Olga E. Gay de Castellanos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Guillermo Lozano.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mariela Bitar, Alejandro Papa, Daniela y Matias Papa Bitar, acompañan a su hijo Guilli en el dolor y elevan oraciones al Santísimo por su eterno descanso.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Gustavo Bonacina, José Bonacina y César Bonacina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. "Vengan a mi todos los que estan cansados y agobiados que yo los aliviaré". Mateo 11,28. Dra. Fabiana Irene Gunther, sus hijos Virginia, Lucio y Bruna; su madre Sra. Adela de Gunther, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El Sr. fiscal general del Ministerio Público Dr. Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El Excmo. Superior Tribunal de Justicia, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su madre, al Sr. Fiscal de la Unidad Fiscal de Recursos del Ministerio Público, Dr. Guillermo Lozano.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Luis Alberto, su esposa Maria Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento con dolor y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Su vida se apagó.Pero en nosotros quedará el recuerdo de los hermosos momentos compartidos. Sus hermanos políticos Selva y Ramón Martínez, sus sobrinos: Rosa, Claudia, Silvia, Marcelo, Gonzalo y Alvaro Martínez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su esposo Rolo, sus hijos Matías y Julian, hnos. Nancy, Leysa, Carlos, Laura sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 hs en el cementerio de Brea Pozo. C. de duelo P.L. Gallo 390 (sala vel). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Miguel Eljall participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo, Carlos Silva Neder y acompaña a su familia en estos momentos de dolor, eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Hugo Orlando Zavaleta participa con honda pena su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Chiqui Gattás, su hijo Maximiliano Sonzogni Gattás, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Guillermo Gattás y flia. participa su faallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Arnaldo Alberto Cazazola y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El personal de la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Raúl Eduardo Coronel participa su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. CPN. Ruben Antonio Salto, su esposa Gabriela Iraolagoitia, su hijo Maximiliano Salto Iraolagoitia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mariana Eljall y familia participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Marcelo Camaño, Facundo Herrera, compañeros de la Direccion de Municipalidades, participan el fallecimiento de la hermana del ministro Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Susana Luna, Yeny, Alejandro Luna Vaca y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Luis Ramón Carabajal y Sra., participan el fallecimiento de la hermana del amigo, Dr. Carlos Silva Neder y ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Néstor José Flores y familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Personal del Consejo Provincial de Seguridad Vial participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ángel Fulco, su esposa Nieves, Daniela Fulco y familia, Cristina Ibáñez y familia, participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Chino Gubaira y flia. participa el fallecimiento de la hermana de su amigo el Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Alfonso Escobar acompaña a su compañero y amigo Carlos y a toda su familia en este difícil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Los compañeros de la Juventud Peronista de Santiago del Estero, junto a su presidente Alfonso Escobar acompañan al Secretario General del Partido, el compañero Carlos Silva, en este difícil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Pedro Gómez y su familia acompañan a su amigo Carlos y familia en este difícil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Walter Medina Salomón y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Manuel Argañaraz y flia., de San Pedro de Guasayán, participan con profundo pesar su partida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Señor, ya está ante ti, enseñále tu rostro y dale el descanso eterno. Nano Farías y familia, comisionado de Sol de Julio, ruegan oraciones a su querida memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Pedro Rodríguez y familia ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Usaste la vida con alas en el alma y generosa diste tu corazón con alegría a quienes te conocimos". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro Dr. Carlos Silva Neder y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. ¡Jesús, Tú que estás sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu sierva y dale el descanso eterno. La C.G.T. Regional Santiago del Estero en la persona del secretario general José Gómez y el subsecretario general Gerardo Montenegro y el consejo directivo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. ministro Carlos Silva Neder y acompañan a sus familiares en este momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo". José Edgardo Gómez (h) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Carlos Silva Neder y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Maher Kheder y familia participa con honda pena el fallecimiento de su amiga Ana María y acompaña a la querida familia en estos momentos de profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Orlando Areal y Claudia Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento. Expresan sus condolencias a Rolo y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Orlando Areal y Claudia Carrizo acompañan a sus amigos Nancy, Leisa, Carlos y Silvina en este difícil momento. Piden oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/03/17|. Personal de la Unidad Ejecutora Provincial (Programa Nacionales) participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Rodolfo y Ada Cappellini y sus hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la hermana de su amigo y compañero Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Luis René Martín y familia acompañan a sus amigos de toda la vida Nancy, Leisa, Carlos y Silvina en este difícil momento. Piden oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Nilda Victoria Martín acompaña a sus amigos de toda la vida Nancy, Leisa, Carlos y Silvina en este difícil momento. Pide oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Subsecretarios de Jefatura de Gabinete, CPN. Olga Povedano de Paz, CPN. Jorge Gustavo Murad y Dr. Carlos Dante Mayuli participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Carlos Sosa y familia acompañan a sus amigos de toda la vida Nancy, Leisa, Carlos y Silvina en este difícil momento. Piden oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". CPN Rosa Mercedes Sosa y familia acompañan a sus amigos de toda la vida Nancy, Leisa, Carlos y Silvina en este difícil momento. Piden oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El compañero Domingo Guevara acompaña en el sentimiento al ministro de Gobierno.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Soledad, Daniel y Natalia Sayago acompañan en el sentimiento al ministro de Gobierno, ante tan irreparable pérdida.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Alva Pavón de Escontrela y familia acompañan a su querido amigo Carlos en la pérdida irreparable de su hermana, elevando una oración para su eterno descanso.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/03/17|. Guillermo Arturo Catella, su señora esposa Luisa Fernández Yachelini y sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Comisión Directiva de la Cooperadora Dr. Francisco Viano participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro de Gobierno Dr Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Estela Neder, Luis Herrera, Luis Villavicencio, Amado Chamorro, Roberto Brandán, Yolanda Paladea, Nora Mercado, Marcelo Barbur, Tomasa Salvatierra, Eduardo Makhoul, Luján Sabalza, Antonio Romano, Liliana Lagos, Julián Luna y Carlos Adamo participan su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Carlos Olivera, Daniel Zamora, Mirta Collado, José Vittar, Marta Regalado, Georgina Sosa, Rubén Vlazquez, Natalia Carreras, José Gelid, Luis Ger, Florencia López Castro, Alba Luna, Liliana Romero, Cilda Santucho, Nélida Solorza, Nélida Sosa, Héctor Jiménez, Celia Campitelli participan su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dr. Daniel Escobar Correa y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Eduardo Makhoul y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. César Fernández y familia participan el fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Carlos Villarreal y familia participan el fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia Neder.

SUÁREZ, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus hijos Mauricio, Rosauro, Ermilio, Celfora, h. pol. Luján, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán inhum a las 11 hs en el cem. de Tipiro. C/D c/14 Nº 145 Bº Borges. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.00 hs. en el Convento Santo Domingo al cumplirse catorce años y tres meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/16|. "Porque soy vuestra madre misericordiosa ... La que todos los hombres confían ... la que escucha el llanto, la tristeza y la que reconforta penas, miserias y dolores. Querida Marta: tus sobrinoas, primos, hemana política y amigas te recordamos hoy en la misa de 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de tu partida a la morada eterna. Descansa en paz.

MATTAR, MARTA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, tu esposo Federico Alberto Trejo hará oficiar una misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de su alma. Eleva oraciones en su querida memoria.

PAZ, LUIS RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/16|. "No te pongas triste por mi ausencia, no me fui de tu lado, simplemente que ahora no pe puedes ver como antes ni puedes oír mi voz, pero estoy contigo a toda hora, en cada latido de tu corazón". Su esposa, hijos y nieta Candelaria invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20 hs en la Pquia. Santa Rita al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

QUINTEROS DE GÓMEZ, JULIA D. (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/11|. Hoy se cumplen 6 años de tu partida. Te recordaremos con mucho amor y cariño. Tus hijos Mercedes y Leonardo, tus hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

RIVERO, RAMÓN ROSA PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/08|. Hoy se cumplen 9 años de su partida al reino celestial, donde goza del descanso eterno. Estarás siempre en nuestros corazones. Su esposa Amelia Bustamante, sus hijos Betty, Cristina, Esther, José, Celia y Sandra y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Av. Colón 161.

RUIZ DE GIANGRECO, OLINDA ETHEL (Pupi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. Cuando el imsomio me hace dar vueltas en la cama, recuerdo que hay alguien que puede sembrar sueños de paz en mi alma, ese alguien sos vos. No hay palabras para explicr tu partida tan repentina, te recordaremos con alegría todos los momentos compartidos, el ejemplo de madre, mujer y compañera que fuiste. Con el tiempo el dolor se transforma en fortaleza y tu forma de vivir en camino. Gracias por ser como fuiste para nosotros siempre. Amaste profundamente a tu familia, que cuidó y velo por sus hermanos, cultivastes grandes amistades y dejastes huellas imborrables en quienes fueron parte de tu vida. Tu esposo Teddy, hijos Pablo, Lorena e hijos politicos y tu estrella Guillermina que te extraña mucho. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

SUÁREZ, VÍCTOR ANIVAL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/12|. Padre hoy se cumplen 5 años de tu ausencia física, el tiempo pasa pero tu recuerdo permanece imborrable en cada paso de nuestra vida cotidiana para seguir siendo la guía de nuestros pasos y continuar adelante. Tu esposa Marta Pereyra, tus hijos Silvia, Gustavo, Sandra, Analía, hijos políticos Germán Roldán. Diego Robles, nietos Fredi, Darío, Lucas, Maxi, Rodri y Dante y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la pquia. Santo Cristo Bº Mosconi al cumplir 5 años de su fallecimiento.

VEGA DE LARRED, MARTA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/14|. Su madre Josefina Cerúsico, sus hijas Cecilia, Constanza y María José, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse tres años de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Pablo de la Rúa y Elba Mendoza acompañan en su dolor a su amigo Guillermo y Negro Lozano.

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/16|. Querido Rober: tu ausencia aún está latente y nos preguntamos porque de tu partida, se que estás con tus seres queridos en la Casa de Dios Padre. Creemos que morir no es cuando el corazón deja de latir sino cuando los recuerdos dejan de existir, pues vives y vivirás en nuestros corazones hasta que volvamos a estar juntos. Tu esposa Mary Adur de Bravo, tus hijos María José y Guillermo Bravo, hijo político Raúl Acosta, tus nietos Rauli, Flopy, Ángeles y Alicia Acosta, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol al cumplirse un año de su fallecimiento.

GALÍNDEZ, VÍCTOR HUGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/15|. Hoy se cumplen dos años de tu partida al Reino de los Cielos. Siempre te recordaremos. Su esposa Margarita Juárez, sus hijos VÍctor Hugo, Daniel, María Victoria, Marcela y Diego, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda, para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

RUIZ, ERNESTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu reino. Sus hijos Marcos, Raúl, Azucena, Celia, Ernesto, Máximo, Blanca, Orlando y Gonzalo, hijos políticos, Marcela, Chávez, María Galvan, nietos Estefanía, Denis Emanuel y Yohana participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por Cocheria Suncho (S.V.)

Invitación a Misa

----------------------------------------

ZURITA, MARCOS ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Amigo querido: No morirá nunca tu recuerdo entre quienes te queremos. Tu partida solo fue un adelanto que mejorará todo para quienes te sigamos en este camino. Gracias por los más de 60 años de amistad. Estarás siempre en nuestros corazones". Tito Aye y Lucy Valdez invitan a familiares y amigos a la misa que rogando por el eterno descanso de su alma a un mes de su fallecimiento en parroquia Inmaculada Concepción hoy a las 20,30 hs. Frías.