Lecuona se refirió a la denuncia por la entrega de mochilas con dibujos de marihuana

Fotos LECUONA. Sostuvo que las acusaciones tienen un "tinte netamente político".

22/03/2017 -

El intendente de Frías, Luis Lecuona, sostuvo que tienen un "tinte netamente político" las denuncias del Concejo Deliberante friense y del abogado Juan Manuel Baracat contra su persona, por la polémica entrega de mochilas con dibujos de marihuana a niños de esa ciudad.

El jefe comunal envió a la Redacción de EL LIBERAL un escrito en el que denunció que se quiere producir "un quiebre institucional".

En el texto, Lecuona señala que las denuncias realizadas por los concejales opositores y Baracat, son "de tinte netamente político", que tienen por objeto "hacer ruido periodísticamente", y lo más grave, provocar "golpe de efecto con el cual se busca desgastar al intendente y a su equipo", y con ello intentan "generar un quiebre institucional, caos y desorden".

Sostuvo que "la figura que pretenden aplicar como plataforma fáctica del ‘supuesto delito’, previsto en el artículo 12 de la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes), prevé sanciones penales para quienes difundieren o promovieren el consumo o uso de estupefacientes, o lo hicieran en forma pública".

"Es decir -continúa el escrito-, sanciona la publicidad de la droga y su uso o la promoción de su uso, subsumiéndola en la figura de la apología del delito". Lecuona indicó que "en este caso concreto, de manera alguna se configura o se tipifica el delito aludido, ya que la Municipalidad de Frías compró elementos escolares para hacer acción social con alumnos de bajos recursos y el proveedor nos entregó estas mochilas -entre otras- que tienen como "leit motiv" la de una banda de rock (Viejas Locas)".

El intendente remarcó que, advertido que "el símbolo de la aludida banda es la hoja de marihuana, nosotros mismo procedimos a retirar las mochilas y reemplazarlas por otras". Precisó que en total fueron tres las mochilas con estos dibujos que habían sido entregadas, "por lo que ni siquiera puede hablarse de que se haya ocasionado el daño en abstracto que prevé el tipo penal".

Además de resaltar la "buena fe de los funcionarios" comunales, subrayó que "no somos expertos en drogas, o substancias o elementos relacionados con ella" y que por lo tanto, "no tenemos la obligación de saber de qué se trataba la imagen, partiendo de la premisa de que su comercialización (por las mochilas) no está vedada, ni cuestionada".

Para Lecuona, "siguiendo la lógica de los denunciantes", la denuncia tendría que haberse realizado contra el grupo musical, el fabricante y el comerciante que negocia las mochilas "y no lo hacen, a sabiendas de su ostensible improcedencia".

En otro tramo del texto señala que la acusación en su contra y de su ministro de Gobierno, Aníbal Padula, es "una denuncia liviana e infructuosa, que sólo provocará un inútil dispendio de los recursos de la Justicia".

Además, sostuvo que "la conducta supuestamente desplegada por los funcionarios municipales denunciados", significaría "promover" el consumo de estupefacientes.

En tanto, en la parte final del escrito, sostuvo que "la Justicia Federal, ante la manifiesta y palmaria improcedencia de la denuncia pergeñada, sin duda alguna la desestimará", y adelanta que "nuestra absolución será cuidadosa y prestamente advertida al denunciante, por la liviandad e inutilidad de esta marrullera y mal intencionada denuncia".

Al final advierte que "tan pronto ocurra este acto procesal, presentaremos la demanda por daños morales contra los denunciantes".