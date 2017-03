Su pareja lo acuchilló, y no la denunció porque la "ama"

22/03/2017 -

Tras una fuerte discusión, una joven atacó con un cuchillo a su novio provocándole heridas cortantes en la espalda, aparentemente por celos. El damnificado tuvo que recibir asistencia médica y pese a las lesiones, el sujeto decidió no radicar la denuncia al señalar que "la ama". El confuso episodio se registró ayer en horas de la mañana en un domicilio del barrio Juan Felipe Ibarra, según confiaron las fuentes. A partir de las averiguaciones determinaron que momentos antes el herido había protagonizado una fuerte discusión con su concubina, la cual fue subiendo de tono hasta que la mujer tomó un cuchillo y lo atacó. De acuerdo con las fuentes, la joven le habría asestado algunas heridas cortantes en la espalda a su pareja. El muchacho tuvo que ser trasladado al centro asistencial donde se corroboró que por fortuna no corría peligro. Al entrevistarse con la Policía, el joven habría manifestado que no iba a iniciar acciones legales porque la "amaba" y era la primera vez que se registraba un incidente de esta naturaleza.