"Nosotros queríamos jugar ante Defensa"

Fotos PALABRA. Diego "Torito" Rodríguez manifestó que quería jugar el fin de semana que viene ante Defensa y Justicia. Finalmente, no se le cumplirá.

22/03/2017 -

El volante central uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, quien estuvo cerca de dejar el club en este mercado de pases y el sábado jugó como titular, aseguró que se quedó para pelear por un lugar en el conjunto dirigido por Ariel Holan.

"Me costó mucho llegar acá y me quería quedar a pelearla, la competencia interna es muy importante y voy a tratar de dar lo máximo para el grupo", sostuvo en rueda de prensa el ex Godoy Cruz que estuvo a punto de ser cedido a préstamo a Belgrano de Córdoba.

Y agregó en cuanto a la titularidad: "No me la esperaba. Se venía planeando un equipo y pasó lo de Nery (N. de R.: Domínguez no llegó la habilitación). Uno tiene que estar preparado, yo entreno día a día para jugar. Individual y colectivamente estuvimos bien, perdimos dos puntos, pero hicimos mucho mérito para quedarnos con el triunfo’.

En cuanto al encuentro ante Defensa y Justicia, que no se jugará en fecha Fifa por la ausencia del arquero uruguayo Martín Campaña, el futbolista confió: "Nosotros queremos jugar. Son decisiones y hay que aceptarlas".

"Del torneo estamos lejos, por eso el objetivo claro es entrar a la Libertadores. Hay que ir partido a partido. Entrar a la copa sería muy importante para todos. La Copa Sudamericana y Copa Argentina tenemos que pelearlas", destacó Rodríguez.

Consultado respecto al clima que se vivió el sábado ante San Martín de San Juan en el Estadio Libertadores de América, el mediocampista expresó: "La gente se portó muy bien, apoyó desde el minuto uno hasta el final. Lamentablemente no le pudimos regalar el triunfo que iba a ser para ellos. El equipo contagió desde adentro de la cancha, eso es bueno", cerró.