Fotos Infante gestiona en Nación financiamiento para obras de desagüe

22/03/2017 -

El intendente de la Capital, Hugo infante, realizó importantes gestiones ante la Secretaria de Vivienda y Hábitat, a cargo del CPN Domingo Amaya, a los efectos de lograr la no objeción técnica y el financiamiento de la Nación a sendos proyectos de obras de infraestructura presentados en esta cartera. Se trata de los proyectos de desagües para las calles Jujuy y Trinidad y Tobago del barrio Villa Hortensia o América del Sur. En este marco, el jefe comunal, acompañado del subsecretario de Obras Públicas, Claudio Paoletti, destacó: "Hemos iniciado este año con una inversión en obra pública muy interesante teniendo en cuenta que, la situación a nivel país no es muy favorable. Lo cierto es que, desde la comuna, seguimos trabajando ya que, nuestra economía es sólida prolija". Importantes obras El jefe comunal, destacó que "se ha presentado ante el gobierno nacional documentación, para determinar la factibilidad técnica y presupuestaria, para la construcción de dos desagües, uno en calle Jujuy desde Absalón Rojas a Gorriti y desde esta hasta los desagües nuevos de calle Pellegrini y, el otro, en la calle Trinidad y Tobago, del barrio Villa Hortensia, comprendido por la calle Solís, Belgrano y el Desagüe Pluvial Sur. Realizadas estas obras no habrá problemas de anegamiento en el microcentro ni en el barrio América del Sur". Infante resaltó que ambas obras "son de envergadura por las que necesitamos del acompañamiento del Gobierno nacional. Esto habla, por si mismo, del diálogo constructivo importante que sostiene la Nación, la provincia y el municipio", dijo, tras mantener reuniones a fin de tomar conocimiento del estado técnico y administrativo de cada presentación realizada, a las que consideró "auspiciosas y positivas".