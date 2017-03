Fotos "También es ser solidario ayudar al que menos tiene, para que acceda a una vivienda digna"

22/03/2017 -

En el marco del Programa de viviendas sociales que se viene desarrollando en todo el territorio, la gobernadora Claudia de Zamora, entregó 8 viviendas sociales en la localidad de La Guanaca, departamento Jiménez. El techo digno para las familias se distribuye entre las localidades de San Cristóbal, Bajo Alegre y La Guanaca. "Estas viviendas son parte de un proyecto tan ambicioso que lo llevamos a cabo junto al Ministerio de Desarrollo Social, y es ambicioso porque buscamos con él erradicar 50 mil viviendas rancho y precarias en toda la provincia, y quedan mucho menos de cincuenta mil", resaltó la mandataria provincial, tras participar de la inauguración de la unidad habitacional del beneficiario Luis Llanos. Tras habilitar la vivienda, Luis y María estuvieron en una de las habitaciones y pudieron expresarle todo su agradecimiento a la gobernadora. "Después de muchos años de sufrimiento hoy, gracias a usted, tenemos una vivienda digna" le expresaron los beneficiarios. Fuerte impulso La gobernadora reconoció el esfuerzo de distintos actores para acercar el beneficio a quienes menos tienen y recordó el eje central del plan. "Es un programa de autoconstrucción y que hoy en día significa una fuente de trabajo genuino, de autoconstrucción porque nosotros, el Estado les brindamos los medios para que puedan adquirir los materiales y puedan construir todos aquellos que pueden por sus propios medios construir una vivienda, o bien los que no pueden construir, o que saben de albañilería o algo de construcción se pueden involucrar y ayudar a construir la vivienda a aquellos que no pueden hacerlo, o aquellos que no pueden hacer porque no saben o porque no pueden a lo mejor están enfermos o tienen alguna discapacidad entonces ayudamos al otro a construir su vivienda", recalcó. Así insistió en que el espíritu del programa "habla de la solidaridad, de ayudar al que menos tiene, de abrir el corazón al hermano que tenemos cerca a que también tenga su vivienda digna", y añadió: "Cuanto más solidarios seamos vamos a construir más rápido las viviendas y vamos a erradicar todos los ranchos". Por último, subrayó: "A pesar de los tiempo difíciles que nos tocan vivir desde el punto de vista económico este año, hacemos un buen uso de las finanzas que nos permite seguir avanzando en este programa y ojalá que no quede ningún rancho en toda la provincia".