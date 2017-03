Fotos El juez de Faltas Agüero asegura haber recibido llamadas intimidantes

El juez de Faltas de Tercera Nominación, Dr. Marcelo Agüero, aseguró haber recibido llamadas intimidantes a su teléfono fijo, luego de que descubriera que su línea de celular "estaba intervenida". "En mi whatsaap aparecieron mensajes que yo no había enviado y los recibió una persona que se comunicó conmigo anoche (por antenoche). Más tarde me llamaron al teléfono fijo de mi casa, con una voz desconocida para decirme ‘¿viste lo que podemos hacer?’. Solo eso y me cortaron. Hoy (por ayer) apareció otro mensaje enviado desde mi celular, y yo no los escribo. Recibí muchas veces amenazas o una serie de advertencias, pero no lo pongo en conocimiento ni hago denuncias si es que no tengo elementos para hacerlo. Pero esto me llamó la atención", contó sobre lo vivido. Con s u l t ado sobre los pasos a seguir, sostuvo: "Por ahora lo tengo que estudiar ; voy a hablar con gente de inteligencia de la Policía para ver qué se puede hacer. Me tienen intervenidos los teléfonos, y como ahora está de moda el hackeo de las redes sociales, yo quise advertir". "Picadas" en la Roca Por ot ra par te, el Dr. Agüero contó que siguen las investigaciones en torno a la "picada" realizada por dos autos de alta gama en la avenida Roca. Según destacó el juez de Faltas, intervino la Ingeniería Vial Forense de la Policía Federal. "La fiscal me anticipó que debía pedir pericias sobre los videos de las picadas que fueron colgados en las redes sociales y se ha pedido la intervención de la Ingeniería Vial Forense de la Policía Federal. Ahora ya me han enviado el dictamen de la pericia, de la cual surge que los vehículos iban a alta velocidad, cruzaron semáforos en rojo e hicieron uso indebido de la vía pública. En las últimas horas recibí este dictamen y vamos a disponer la citación de los responsables. Seguramente será en los próximos días", sentenció el Dr. Agüero.