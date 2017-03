Macri reveló los resultados "sorprendentemente malos y dolorosos" de evaluación educativa

Fotos DIAGNÓSTICO. El Presidente señaló que envió un proyecto de ley, el Plan Maestro, para revertir esta situación.

22/03/2017 -

El presidente Mauricio Macri aseguró que los resultados de las evaluaciones Aprender, realizadas el año pasado en escuelas primarias y secundarias de todo el país, fueron "sorprendentemente malos" y "dolorosos" y reiteró que lo "desvela" hacer "una revolución educativa" en el país.

El jefe de Estado dijo que las pruebas revelaron que cinco de cada diez alumnos de colegios secundarios "no comprenden textos", mientras que siete de cada diez estudiantes terminan el secundario sin entender "los elementos básicos de matemática".

Además, puntualizó que "cuatro de cada diez alumnos del primario, de sexto grado, no comprenden texto y del privado dos", por lo que concluyó que en este dato "hay una terrible inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que caer en la

escuela pública".

Tras decir que esos resultados son "sorprendentemente malos" y "dolorosos", Macri sostuvo que "se puede y vamos a mejorar, aplicando políticas concretas" y anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso con objetivos para mejorar la calidad educativa que se llamará "Plan Maestro".

31 mil colegios

El Presidente, que dio a conocer el examen realizado en octubre pasado en 31 mil colegios públicos y privados de todo el país en medio del duro conflicto docente, reclamó poder "evaluar permanentemente" el "nivel" de los maestros.

"Hace unos días me preguntaba una periodista qué me sacaba el sueño; el Presente de los argentinos está lleno de dificultades, pero lo que me desvela profundamente es que podamos hacer una verdadera revolución educativa. Estamos fallando en construir futuro para cientos de miles de chicos en todo el país", advirtió.

Macri pidió el "compromiso de toda la dirigencia argentina" en lograr una "educación pública de calidad en toda la Argentina" y destacó que hacia esa meta hay que avanzar "si lo que queremos es una sociedad más justa".

"Lo más importante, lo que dinamiza y potencia el desarrollo de un país es la educación, especialmente la educación pública; y esta es la evaluación más importante de la historia", advirtió.