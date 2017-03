Admiten que dejaron "muchísimos pobres"

22/03/2017 -

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno aseguró que "está mal medida la pobreza", tras el último dato dado a conocer por el Observatorio de la Universidad Católica, aunque reconoció que el kirchnerismo dejó ‘muchísimos pobres’ tras 12 años de gestión. En ese contexto, relativizó el 7,6% de desempleo que arrojó la última medición del Indec ya que "no hubo ningún cambio estructural en la economía para que haya 4 veces más de pobreza que de desocupación. No hay duda que está mal medida la pobreza hoy por los organismos privados, el Observatorio, que va a medir pobres donde hay pobres".