Para expertos no hay sorpresas, sí mucho por cambiar

Fotos TIRAMONTI. "Hay que cambiar el modo de enseñar Matemática. En Lengua se requiere una pedagogía explícita de enseñanza".

22/03/2017 -

Guillermina Tiramonti, pedagoga e investigadora en educación: "Efectivamente la Matemática es una disciplina con la que los chicos históricamente han tenido dificultades. Es muy abstracta y se enseña de una manera todavía más abstracta. No me sorprenden los resultados. Hay que cambiar el modo de enseñar. Los resultados en Lengua tampoco sorprenden. Se requiere una pedagogía explícita de enseñanza. En la Argentina hay un problema para enseñar a leer y escribir. Si no aprenden durante los primeros años de enseñanza, estamos en dificultades".

Susana Decibe, ex ministra de Educación de la Nación

"No es nada nuevo. Para mejorar es importante tener en cuenta los instrumentos y herramientas con los que se va a tratar de cambiar las cosas. Hay que cambiar la carrera docente, las instituciones que forman a maestros y profesores, tiene que haber otra escala salarial y un acuerdo general. Tiene que haber voluntad política para que esto ocurra".

Gustavo Zorzoli, rector del Nacional Buenos Aires: "El dato relativo a Matemática es escalofriante, pero no sorprendente. Por el lado del ausentismo de los directivos, creo que la clave está en la poca autonomía que tienen para designar a sus docentes".