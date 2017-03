Zaira Nara espera ansiosa su debut junto a Gerardo Rozín

22/03/2017 -

"Cuando hablan de mí o de mi familia en TV me pongo a jugar con la nena", reveló Zaira Nara en una reciente entrevista y agregó: "Siempre elegí cuidarme, trabajar y no dejar de hacer una vida normal. He tenido 16 años y un programa diario de música en América, y lo hacía, lo que pasa es que lo mediático siempre le gana a todo, es lo que toman los medios para hacer ganancia, no vas a ver un título que diga ‘Zaira va por la segunda temporada de un programa’".

Hablando por la Once Diez Zaira contó: "Soy una mamá súper protectora, súper presente, mi rol principal en la vida es ser mamá".

En cuanto a la crianza de su beba de 11 meses, Malaika, señaló: "Tuve una primer etapa, cuando Mali tomaba la teta, que dormía en el medio y era colecho a full". "Después dormíamos re mal los tres y pasó a su cuna", continuó. Y reveló que "ahora creo que tengo culpa porque la voy a dejar a la mañana y estoy prácticamente durmiendo yo en su cuna, es el peor momento que tenemos, pero bueno, ya nos acomodaremos".

Pronto debutará en Telefé. Al respecto dijo: "Estoy muy ansiosa por la nueva temporada de Morfi, la mañana no es lo mío, amo dormir y a la mañana prefiero que no me hablen, pero lo voy a dar todo". "Igual llevo un año de levantarme a las 6 y media de la mañana, porque mi bebé se levanta temprano, y está súper activa", añadió.

"Para la información está Gerardo (Rozín), que va a ocupar el lugar de periodista, yo voy a ocupar el lugar de Doña Rosa, voy a opinar de actualidad, pero desde mi lugar". "Yo siempre fui natural y espontánea, voy a ser más yo que nunca porque me levanto fresca y lista para trabajar", concluyó.