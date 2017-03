La actriz no quiso contestarle y espera dictamen judicial

22/03/2017 -

Beatriz Salomón eligió enviar un audio al programa que conduce Ángel De Brito por Canal 13, para responder a las acusaciones de Luis Ventura, quien aseguró que Alberto Ferriols ya cobró una indemnización y no la reparte; y que fue la actriz quien insistió ir a "Intrusos a la noche", para hablar. "Esta gente, como están en el momento de apelación, quiere que yo conteste para que se arme quilombo y sea tipo cadena nacional. No me interesa porque después de 12 años que venga a decir esas pelotudeces que no tienen nada que ver con la vida porque no es así, porque obviamente tiene que pagar plata, entonces van a tirar verdura a ver si pueden zafar", señaló y agregó:"No me interesa entrar en esto. La Justicia lo va a determinar", completó.