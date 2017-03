Ventura estalló contra Beatriz Salomón por la demanda

22/03/2017 -

A principio de año, y a casi trece años del escándalo, la Justicia falló a favor de Beatriz Salomón en la causa que le inició a América y la exproductora de Mario Pergolini por una serie de informes periodísticos del programa Punto Doc, de producción de Cuatro Cabezas. Allí, denunciaban a su entonces marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, por trabajar en un consultorio sin habilitación y atender a menores de edad sin autorización de los padres.

Aunque el escándalo mayor y más recordado fue a raíz de las imágenes en las que el exmarido de Beatriz Salomón supuestamente ofrecía una rebaja en los honorarios a una chica trans a cambio de favores sexuales. En ese contexto, la Justicia emitió un fallo sin precedentes, en el que dictaminó una indemnización cercana a los 30 millones de pesos.

Dentro de los famosos involucrados en la contienda legal, a los que se les pide el pago de una cifra millonaria, se encuentra Luis Ventura, quien salió furioso al aire en el programa "Los Ángeles de la Mañana" para confirmar que apelará el fallo, y reforzar que él no estaba al tanto de la cámara oculta que se le hizo a Ferriols, en 2004.

"Yo no sabía de qué se trataba la cámara (oculta). Y Beatriz me insiste para ir al programa. Yo tenía una buena relación con ella. Por eso no entiendo este juicio. Ella sabe lo que pasó, ella me pidió venir como favor, supo que se estaba grabando el programa.... Ahora me viene a hacer un juicio millonario. Dice que soy un sinvergüenza. ¡Sinvergüenza es ella! No tiene cara. Ella será la víctima, pero no mía. Acá, lo que hay que decir es quién cobró la guita. Alguien ya fue resarcido y no repartió esa plata. Ferriols ya cobró. No es que están en la calle", expresó Ventura, furioso tras la embestida legal de la actriz, quien en su momento le había ofrecido una nota para aclarar su situación.

Sin bajar los decibeles, arremetió: "Estoy apelando la demanda porque ¡soy un pelotudo! Me estoy comiendo un garrón que no es el mío. Me reclama a mí para ver de qué manera puede sacar más plata... Ana Rosenfeld me dijo que Rial y yo nos comíamos la demanda para sacarnos de testigo y ahora resulta que nos quieren comer el bolsillo. Si yo tengo que sacarles un centavo a mis hijos, yo no me voy a quedar callado. Porque voy a destapar todas las ollas. Los verdaderos responsables se están escondiendo todos. Esta señora dice mentiras. Yo no la llamé. Ella fue al canal como invitada. ¿Yo qué culpa tengo si es ella la que me pidió venir a aclarar algo?", agregó Luis.

El periodista reveló la cifra que, de dictaminar la Justicia, le tendría que dar a Beatriz: "A mí me metieron en esto. No sé quién fue, si él (Ferriols) estaba habilitado... Pero el juicio me lo como yo. Me piden un palo (un millón). Yo esta no me la morfo. Si tengo que pagar, pagaré como un señorito, pero que se agarren los pantalones, varios. Yo voy a contar todo lo que sé. A mí me metieron en este tema".