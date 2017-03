Antonio no buscará imitar al "Gitano" sino acercarse a su esencia como ser humano

22/03/2017 -

¿Hará a Sandro desde la emocionalidad del personaje o desde la aplicación estricta del método para darle un mayor realismo?

La decisión de Adrián Caetano, que es el director, es de acercarnos al personaje, de ninguna manera desde la imitación sino desde la esencia, desde lo emocional más que otra cosa. Esa es la idea que él me plantea como director y con la que yo estoy de acuerdo. Sería muy torpe intentar una imitación burda y, en todo caso, para eso está Martín Bossi que hace todo este tipo de cosas de manera excelente. Quiero acercarme al espíritu del personaje más que a una composición física parecida. O sea, que tenga similitudes es inevitable pero no acercarnos al estereotipo.

Trabajar al detalle a un personaje como Sandro, ¿cómo planea tomar este desafío?

Como un escalón más a esta altura de mi trayectoria que me encuentra, por suerte, en principio, maduro en el oficio. Uno no está nunca del todo maduro para determinados personajes pero, por lo menos, en edad, en oficio y en profesionalidad, cada vez uno abarca, si está atento, aspectos más sensibles de la carrera y que son los que más dificultades le trae al actor. Lo que yo le puedo aportar a este intento de encarnar a Sandro es una madurez a mi trayectoria como actor y el haber pasado por distintas etapas que me han ido probando. Creo que me encuentro apto como, por lo menos, intentarlo más allá de los resultados.