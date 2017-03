La casa, su escenario y su ropa cobrarán nuevamente vida

22/03/2017 -

¿Qué destaca de Roberto Sánchez más allá del personaje que creó y triunfó?

Insisto que para mí, como persona y como artista, siempre he tenido una admiración por él en la manera en que él sabía dividir el personaje de la persona tan inteligentemente. Era un tipo sensible, profundo. He estado en uno de sus recitales donde él tuvo la gentileza de decir: "Acá, en esta platea hay un atorrante de la zona sur igual que yo". Después, ir a verlo al camarín. Son vínculos muy fuertes con él. Tengo una gran admiración e implica una enorme responsabilidad al tener que encarnarlo.

¿Cómo lo vestirá a Sandro en esta composición desafiante y demandante para usted?

El vestuario tiene que ver, exactamente, con la ropa que usaba Roberto Sánchez en su vida diaria y en el escenario. La miniserie será filmada todo en exteriores y, desde luego, en el Gran Rex y en su misma casa de Bánfield (Buenos Aires). Lo único que se hará en estudio será la recreación del Madison Square Garden, donde alguna vez cantó Sandro. En todos los casos, voy a llevar la ropa que habitualmente Sandro llevaba para sus actuaciones o para la vida diaria.

¿Qué espera que suceda una vez que tenga pantalla la miniserie sobre la vida de Sandro?

Cuento desde ya con la enorme repercusión que tendrá por el sólo hecho de ser Sandro la figura central. Espero, sobretodo sus "nenas", que yo he encarnado con el mayor de los respetos y con el más afortunado acercamiento a la esencia de Sandro. En esto confío plenamente. Estoy viendo, prácticamente todos los días, videos de sus reportajes antiguos para tratar de encontrarle una manera, un modo a lo más cercanamente posible lo que era él como persona.