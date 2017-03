Pablo Ruiz cabalga desnudo para el relanzamiento de su carrera musical

Fotos El artista estrenó videoclip de "Tu nombre", la historia de dos hombres que se enamoran y una mujer que los comparte.

¡Oh, mamá!: ese fue el estribillo del tema furor de Pablo Ruiz, y es la forma indicada para referirse al flamante videoclip que lanzó el cantante a través de su canal de Youtube en su regreso a los escenarios.

El niño prodigio que a mediados de la década de 1980 alcanzó la fama en Festilindo, hace años asumió su homosexualidad y ahora se propuso contar una jugadísima historia de amor gay de la mano del tema "Tu nombre".

Súper audaz, en el video el artista está rodeado de bellezas, tanto femeninas como masculinas, que caen rendidos a sus pies cuando comienza a cantar y tocar el piano. En un principio, aparece conversando en la barra con un hombre de traje que está tomando una copa junto a una bellísima colorada, y los irrefrenables celos comienzan cuando una exuberante odalisca lo separa del grupo y lo acerca al teclado. "No puedo ser más yo si tu me faltas en la oscuridad. No puedo ser más que un fantasma si recuerdo que no estás. Sin tu mirada se desgarra el alma, no puedo respirar", reza la canción con la que renovará su repertorio cuando se presente el 6 de mayo en el teatro El Cubo.

En ese momento, la acción se traslada a una habitación, donde primero ingresa la pareja y luego "Pablito" se suma en una suerte de ménage à trois, en el climax de una pieza que, lógicamente, sugiere más de lo que muestra.

Como remate, el video concluye con el artista cabalgando desnudo en un campo abierto, como si tratase de huir y liberarse junto al caballo. "Sigo aquí, preguntándome cómo fue que te perdí", cierra el hit melancólico.

Pablo Ruiz estuvo envuelto el año pasado en polémicas declaraciones, ya que habían difundido supuestas declaraciones suyas en las que confesaba que había mantenido amoríos con Chayanne, Luis Miguel y Ricky Martin, aunque tiempo después lo desmintió através de las redes sociales.