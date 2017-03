Peña: "no hay razones objetivas para que se lleve adelante un paro nacional"

Fotos Marcos Peña

Gobierno tiene que actuar más rápido para resolver los problemas. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer en su paso por LN+PM que aunque las soluciones no llegarán "de un día para el otro", hace falta que en todas las áreas de la administración nacional haya mayor celeridad para llevar soluciones a la población para que se sienta la recuperación de la economía.

"Tenemos que llegar más rápido. Nos tenemos que exigir como gobierno ir a una velocidad muy rápida. Arrancamos de un piso muy bajo, pero las cosas se van a lograr", sostuvo el funcionario.

Peña hizo referencia a la presunta lentitud en la resolución de problemas luego de referirse al paro nacional anunciado por la CGT para el próximo 6 de abril. Según él, "no hay razones objetivas para que se lleve adelante un paro nacional", y sostuvo que la convocatoria responde "más a razones de política interna del mundo sindical que a una consigna clara".

Minutos antes, el funcionario había asegurado que la Argentina mejoró en todo sentido. "El país está mejor objetivamente en términos institucionales, democráticos, políticos y económicos también, aunque por ahí no en la misma velocidad para todos. Lleva tiempo; vamos 15 meses", señaló con énfasis el jefe de Gabinete.

En ese sentido, pocas horas antes de presentarse hoy en el Congreso para rendir cuentas en un nuevo informe de gestión y responder preguntas de los legisladores, Peña también se refirió a la difusión del nivel de pobreza que hizo la Universidad Católica Argentina (UCA) a principios de mes, que ubicó el índice en 32,9%. El funcionario aceptó esos datos, aunque señaló que ese es el punto de partida.

Con el mismo discurso del presidente Mauricio Macri, Peña afirmó que Cambiemos "fracasará como gobierno" si ese número no baja. "Nuestra sensación es que hoy, con la baja de la inflación y el aumento del poder adquisitivo, la pobreza volvió a bajar. Igual, falta muchísimo", indicó.

En un contexto de protestas sociales crecientes, el jefe de los ministros indicó que nunca un gobierno había invertido tanto en la cuestión social. "El Estado está haciendo la inversión más grande en protección social, proporcional a su presupuesto, que se haya hecho jamás", afirmó.

Además sumó una voz más a las recientes acusaciones del oficialismo sobre la politización de la protesta social. "Hay una cuestión política vinculada a lo electoral. El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico es un dirigente político ante todo", sostuvo. Y agregó: "Pedimos que todos expliciten desde dónde hablan, qué ideas defienden, qué han hecho en el pasado. Simplemente para que el debate sea más honesto y sin disfrazar identidades. (...) Hay sectores que no quieren un cambio en el país".

Las declaraciones de Peña se alinearon con el mensaje de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que en su última conferencia de prensa por el conflicto docente pidió que los gremialistas que impulsan el paro revelen si responden al kirchnerismo.

Sobre el reclamo de los docentes para que se convoque a una paritaria nacional, Peña reiteró que aquello no va a ocurrir. "No tiene que haber paritaria nacional como no la hay con médicos ni con los policías. Hay un país federal", subrayó. Y agregó: "Además hay que poner la verdad sobre la mesa: el presupuesto es el presupuesto que se tiene".

Las elecciones

Con la campaña a punto de comenzar, el jefe de Gabinete se mostró confiado y afirmó que si el Gobierno "no pierde el horizonte", ganará las elecciones.

Además desmintió que él mismo vaya a ser candidato, a menos que lo pida Macri. "No hay ninguna posibilidad de que deje la Jefatura de Gabinete. La única posibilidad es que el Presidente lo disponga, pero hoy no hay ninguna posibilidad de que sea candidato."

La decisión de la diputada nacional Elisa Carrió de postularse o no también fue parte de la conversación en la pantalla de LN+. Peña dijo que "ojalá" la jefa de la Coalición Cívica figure en una boleta "para que siga en el Congreso".

Sin embargo, al igual que Carrió, evitó dar definiciones por el momento. "En abril se definirá. Todavía no están definidos los candidatos. Falta", sostuvo.