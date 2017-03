Canicoba Corral: "No me siento presionado"

Fotos El juez Canicoba Corral

Hoy 11:32 -

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró hoy que no se siente presionado para investigar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la causa por las transferencias de dinero que hizo a la cuenta suiza del funcionario un intermediario brasileño.

Ayer el fiscal federal Federico Delgado pidió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por Arribas y pidió darle impulso a la investigación.

Te recomendamos: "Quédense hijos que va a haber una masacre y mataré a su madre"

En una entrevista con Radio 10, y al ser consultado sobre sus sensaciones por investigar al titular de la ex SIDE, el magistrado aseguró: "No me siento presionado, ni con miedo".

Para el juez, "la única presión" que se siente en los Tribunales de Comodoro Py "es la mediática"; y negó haber recibido llamados o visitas de emisarios del Gobierno de Mauricio Macri para que presentara su renuncia.