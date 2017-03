Fotos Miguel del Sel: "La política es destructiva".

Miguel del Sel parece alejarse cada vez más de la actividad política luego de lo que fuera su incursión en la misma allá por el 2011, cuando apuntó a la gobernación santafesina, aunque terminó cayendo ante el socialismo.

Tras su victoria, Macri lo había designado como embajador en Panamá a lo que el propio humorista había descrito como "una de las mejores experiencias" de su vida.

Sin embargo, tras varios años en el mundo político, parece haber llegado el momento de cerrar la etapa. "La política por ahora queda en suspenso, pero quizás haya terminado. No sé qué va a pasar. Viene una etapa de volver a la actuación, de estar más tranquilo, con mis hijos, en Santa Fe. La política es destructiva", expresó a los medios.

El humorista, postuló como su sucesor al diputado nacional Luciano Laspina, a quien había elegido en su momento como ministro de Economía para una eventual gestión de gobierno que nunca llegó a concretarse.

Por otra parte, la actuación vuelve a reunir al actor con un viejo amigo, "Dady" Brieva, quien estos años se manifestó públicamente como fiel seguidor del anterior gobierno. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por los dos, esto no sería problema ya que para ellos, "la grieta" no existe. Ambos, juran que una relación de 35 años no puede verse afectada por sus inclinaciones políticas. A pesar de esto, el político dejó en claro lo que piensa: "Yo estoy convencido de lo que quiero y él pensará que lo otro es mejor, aunque creo que Dady no es tonto y ha sabido ver la realidad", concluyó.