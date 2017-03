Marcos Peña embistió contra el kirchnerismo

Fotos Marcos Peña en Diputados

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió hoy en que la ley vigente de Educación no exige la convocatoria de una paritaria nacional sino que se refiere a "pautas generales", que incluye cuestiones salariales, y pidió al Frente para la Victoria que "no mientan más" sobre eso.



A su vez, al ex ministro de Economía Axel Kicillof, actual diputado que le enrostró a Peña que Cambiemos gobernó "a ciegas en 2016", le respondió que había utilizado "una buena metáfora porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación".

Peña, en respuesta al planteo que le había hecho el jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, repitió la postura oficial al indicar que la ley nacional no prevé una paritaria pero habla de fijar el mínimo salarial docente que el gobierno nacional fijó que debe ser un 20 por ciento más que el mínimo, vital y móvil.

"No mientan más, no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires", clamó y con ironía dijo que conmovía "ese amor por la verdad del Frente para la Victoria, y esto no es chicana diputados, porque ustedes están dando un discurso político sosteniendo muchas mentiras y tratan de igualar las discusiones en las que no se puede defender".

También retrucó a Recalde al sostener que el diputado "sabe que no es verdad que se le cortó los medicamentos a los jubilados" como había afirmado y destacó que el plan Remediar sigue brindando los fármacos esenciales que se compraron a un precio "20 por ciento menor que en 2014".

Algo parecido respondió con relación del plan Conectar Igualdad, en el cual marcó que "los mismos proveedores que vendían a 400 dólares (las computadoras), ahora lo hacen a 215".

En cuanto a Kicillof, Peña replicó que "ustedes dejaron el default más grande, la economía más cerrada del planeta, háganse cargo de algo alguna vez" y le llamó la atención sobre "el recorte selectivo que hace" para hacer comparaciones, que deja de lado, por ejemplo, "la devaluación de 2014".

En ese marco, insistió en que "la economía argentina está estancada hace 5 años" y volvió a pedir que el kirchnerismo que "se hagan cargo y no hagan creer que había una economía que funcionaba bien. Los argentinos saben que eso no es así".

También remarcó que "no hay una apertura indiscriminada de importaciones, lo que hay es una economía frágil que no compite" y ratificó la vigencia de las paritarias cuando afirmó que "el 98 por ciento de las paritarias cerraron sin intervención estatal".

Conflicto docente

En su intervención inicial, el jefe de Gabinete centró sus palabras en la situación que vive la educación, ante las continuas protestas de los docentes, como la que realizan hoy en las calles de Buenos Aires, para reclamar mejoras salariales.

"Hoy nuestro sistema educativo está no solo no garantizando igualdad de oportunidades sino reproduciendo y profundizando la pobreza y la desigualdad", lamentó Peña, quien recordó el plan presentado ayer por Macri que plantea 108 objetivos para mejorar la educación.

En su opinión, la situación en la que está ese sector tiene que llevar a una "profunda reflexión que va mas allá de la política", sino también "a todos los sectores de la sociedad" en cada una de las provincias.

Convencido de que el país "está mejor que hace un año y medio", apostó por seguir trabajando por la recuperación del país de mano de "los argentinos juntos" y toda la clase política.