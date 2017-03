Filmó a su hermana transformada en "zombie" tras consumir marihuana sintética

Fotos

Tuakeu Te un joven neozelandés en uno de los tantos instentos por sacar a su hermana del consumo de drogas, grabó los terribles efectos que el 'Splice" causa en las personas que lo consumen.

"Voy a publicar un video para alertar a todos los niños allí lo que las drogas les hace. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto porque es mi hermana, pero no me importa, estoy harto de ver cómo nuestra juventud hace esta mierda y cansado de que nuestros jóvenes no hagan nada mejor… disculpen", expresó el autor del video que muestra a su hermana prácticamente como un zombie.

En las imágenes se escucha como el joven preguntarle a su hermana si esta bien, aunque solo recibe sonidos guturales mientras se retuerce en la silla.

