"Hacé el amor conmigo, yo te voy a cuidar": terrible denuncia a profesor de taekwondo

Fotos Terrible denuncia a profesor de taekwondo.

Hoy 20:36 -

El hecho sucedió en Lanús. Una mujer denunció que un profesor de taekwondo de la Sociedad de Fomento Villa Toscano abusó e intentó violar a su hija de 13 años.

La madre indicó: "la noté rara y un día me pidió que habláramos. Fue ahí que me mostró todos los mensajes de texto que este tipo le había mandado. Ella lo conocía porque es amiga de la hija y se quedó varias veces a dormir a su casa", relató Romina quien hizo la denuncia en Lomas de Zamora.

"Hacé el amor conmigo, yo te voy a cuidar", le escribía A. Zalazar de 40 años, a la menor a través de mensajes de Whatsapp que Romina recopiló como prueba en la causa.

La menor de edad le contó que todo comenzó una noche que ella se quedó a dormir a la casa de su amiga. "Me contó que la tocó de más, que quería seguir pero ella le dijo que no. Las hijas saben todo pero no hablan por miedo a que él les haga algo. Porque es una persona violenta. Las tiene amenazadas", relató Romina.

En ese contexto, la mujer que además de hacer la denuncia lo escrachó en las redes sociales, contó que pudo contactarse con otra madre que vivió una situación similar con su hija y el mismo hombre hace diez años atrás. "Nos dimos cuenta que era algo que se venía repitiendo, que no fue un caso aislado. Lo denunciamos en el club que da clases y sabemos que ya lo apartaron de su cargo", aseguró Romina.