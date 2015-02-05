CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Marzo de 2017
A LAS 20.00 FÚTBOL ELIMINATORIAS. ARGENTINA - CHILE
Por El Liberal
Hoy 21:19 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
19.30 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
20.00 FÚTBOL ELIMINATORIAS.
ARGENTINA - CHILE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUE Y LA TIERRA
PROMETIDA
00.00 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
01.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 VIDA DE PELÍCULA
19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. INSTITUTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PUNTO LÍMITE
19.30 LA TOCATA
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
23.30 EN EL LACTARIO
23.45 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.22 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL
CACHORRO PERDIDO
09.10 LA LEYENDA DEL DRAGÓN
10.59 PETER PAN
13.11 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
14.55 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
15.23 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
17.58 LA NOCHE DEL DEMONIO
20.07 PREMONICIONES
22.00 LA DAMA DE NEGRO
23.54 V/H/S
TCM
08.00 LA PANTERA ROSA
08.15 MATEN A SMOOCHY
10.00 PESCADOR DE ILUSIONES
16.25 LA BAMBA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
TNT
07.17 TOY STORY
08.44 LA MÁSCARA DEL ZORRO
11.13 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
14.02 LOS ANGELES DE CHARLIE
15.53 AGENTE INTERNACIONAL
18.01 10.000 A.C.
19.58 PELIGROSA OBSESIÓN
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
00.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.34 DOS LOCOS EN PATRULLA
SPACE
07.34 TEMPLE DE ACERO
09.35 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
11.27 EL GRAN GOLPE
13.07 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
15.32 BIG ASS SPIDER!
17.01 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 IRON MAN 3
CINECANAL
09.00 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA
CONTINÚA
10.25 LUNA NUEVA
12.50 MATILDA
14.40 NI IDEA
16.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
18.15 CHICAS PESADAS
20.00 PRINCESA POR ACCIDENTE
22.00 EL VIAJE MÁS LARGO
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 MELISSA AND JOEY
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
16.30 PAPÁ CANGURO
17.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 386)
+HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ
EL DOCUMENTAL “MUJERES QUE
SUEÑAN”, DE LA REALIZADORA
SANTIAGUEÑA GABRIELA YAUZÁ.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+HOY, A LAS 23, CERATI Y SABINA,
EN LAS VOCES DE PEDRO SILVA Y
WALTER GAMBARTE, RESPECTIVAMENTE.
EL MAGISTRADO
(ALVEAR E YRIGOYEN)
+HOY, A LAS 23, HOMENAJE A
ALEJANDRO SANZ CON JUAN PAOLETTI
(VOZ PRINCIPAL), JOSÉ CORIA
(PERCUSIONES), PABLO SANTILLÁN
(BAJO), KIKE VILLALBA
(PIANO) Y GABY FERREYRA, INVITADA
ESPECIAL.
+VIERNES 24, A LAS 22.30, ABRAXAS,
CON CANCIONES CLÁSICAS, EN INGLÉS,
DE LOS 60, 70 Y 80.
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+HOY, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES
DE SADAIC, SE PRESENTARÁ
CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ
A SU ABUELO PEDRO
EVARISTO DÍAZ.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO 1807)
+SÁBADO 25, A LAS 23, CLÁSICOS
INTERNACIONALES CON GIULIANA
CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA
POR MARIO VARAS LEDESMA,
EN PIANO.
CINES
SUNSTAR
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
23/03 - 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 29/03 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
23/03 - 22:00 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)
23/03 - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
23/03 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast)
24/01 - 26/03- 14:40 (Cast) 17:30
(Cast) 19:40 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
23/03 - 22:50 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
23/03 - 17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA
INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CI-FI (13 años)
23/03 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
23/03 AL 29-03 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA
MOTORIZADA
RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
23/03 - 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO
ATP con reservas y leyenda
(Se recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES
$50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D
ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DIAS) VIERNES $50
13/04/2017
ESTRENO RÁPIDOS Y FURIOSOS
3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta