CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Marzo de 2017

A LAS 20.00 FÚTBOL ELIMINATORIAS. ARGENTINA - CHILE

Hoy 21:19 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

19.30 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

20.00 FÚTBOL ELIMINATORIAS.

ARGENTINA - CHILE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUE Y LA TIERRA

PROMETIDA

00.00 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

01.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

02.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 VIDA DE PELÍCULA

19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


 


CANAL 14 

10.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. INSTITUTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PUNTO LÍMITE

19.30 LA TOCATA

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

23.30 EN EL LACTARIO

23.45 UNIPERSONALES


CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.22 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL

CACHORRO PERDIDO

09.10 LA LEYENDA DEL DRAGÓN

10.59 PETER PAN

13.11 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

14.55 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

15.23 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

17.58 LA NOCHE DEL DEMONIO

20.07 PREMONICIONES

22.00 LA DAMA DE NEGRO

23.54 V/H/S

TCM

08.00 LA PANTERA ROSA

08.15 MATEN A SMOOCHY

10.00 PESCADOR DE ILUSIONES

16.25 LA BAMBA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

TNT

07.17 TOY STORY

08.44 LA MÁSCARA DEL ZORRO

11.13 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

14.02 LOS ANGELES DE CHARLIE

15.53 AGENTE INTERNACIONAL

18.01 10.000 A.C.

19.58 PELIGROSA OBSESIÓN

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

00.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.34 DOS LOCOS EN PATRULLA

SPACE

07.34 TEMPLE DE ACERO

09.35 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

11.27 EL GRAN GOLPE

13.07 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS

15.32 BIG ASS SPIDER!

17.01 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 IRON MAN 3

CINECANAL

09.00 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA

CONTINÚA

10.25 LUNA NUEVA

12.50 MATILDA

14.40 NI IDEA

16.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

18.15 CHICAS PESADAS

20.00 PRINCESA POR ACCIDENTE

22.00 EL VIAJE MÁS LARGO

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 MELISSA AND JOEY

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

16.30 PAPÁ CANGURO

17.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 386)

+HOY, A LAS 20, SE PROYECTARÁ

EL DOCUMENTAL “MUJERES QUE

SUEÑAN”, DE LA REALIZADORA

SANTIAGUEÑA GABRIELA YAUZÁ.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+HOY, A LAS 23, CERATI Y SABINA,

EN LAS VOCES DE PEDRO SILVA Y

WALTER GAMBARTE, RESPECTIVAMENTE.

EL MAGISTRADO

(ALVEAR E YRIGOYEN)

+HOY, A LAS 23, HOMENAJE A

ALEJANDRO SANZ CON JUAN PAOLETTI

(VOZ PRINCIPAL), JOSÉ CORIA

(PERCUSIONES), PABLO SANTILLÁN

(BAJO), KIKE VILLALBA

(PIANO) Y GABY FERREYRA, INVITADA

ESPECIAL.

+VIERNES 24, A LAS 22.30, ABRAXAS,

CON CANCIONES CLÁSICAS, EN INGLÉS,

DE LOS 60, 70 Y 80.

PLAZA DE LOS ÁRABES

(PASEO ALVEAR)

+HOY, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES

DE SADAIC, SE PRESENTARÁ

CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ

A SU ABUELO PEDRO

EVARISTO DÍAZ.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO 1807)

+SÁBADO 25, A LAS 23, CLÁSICOS

INTERNACIONALES CON GIULIANA

CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA

POR MARIO VARAS LEDESMA,

EN PIANO.


CINES


SUNSTAR

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

23/03 - 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 29/03 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

23/03 - 22:00 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)

23/03 - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

23/03 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast)

24/01 - 26/03- 14:40 (Cast) 17:30

(Cast) 19:40 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

23/03 - 22:50 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

23/03 - 17:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA

INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CI-FI (13 años)

23/03 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

23/03 AL 29-03 19:30 (Subt)

CHIPS PATRULLA

MOTORIZADA

RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

23/03 - 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOGAN 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO

ATP con reservas y leyenda

(Se recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50

LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D

ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DIAS) VIERNES $50

13/04/2017

ESTRENO RÁPIDOS Y FURIOSOS

3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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