FÚNEBRES | 23 de Marzo de 2017

- Bladimir Metrofano (Taboada)

- Enrique del Carmen Únzaga

- Pío Secundino Saavedra (Dpto. Figueroa)

Sepelios Participaciones

BENEDETTI, ANÍBAL ERNESTO cmte. Mayor (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Freddy Basbús, Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con dolor su fallecimiento de su dilecto amigo y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Alfredo Basbús, María del C. Del Vitto y familia acompañan a sus hijos en tan difíciles momentos por irreparable pérdida.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Wadíha Neme de Flores lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Elva y que Dios les de la resignación a sus hijos y familia.

MARTÍNEZ, DOMINGA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus hijos Carlos, Silvina, Susana, h. pol. Hugo, nietos Negrito, Pupi, Rodrigo, Sebastián y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTÍNEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Nodocente Sra. Silvina Maldonado. Se ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, Ing. José Manuel Salgado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Nodocente de esta facultad, Sra. Silvina Maldonado. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Los compañeros Nodocentes, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, de Silvina Maldonado participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Acompañan en sus sentimientos a su familia en este momento y elevan oraciones rogando a Dios por el eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ, DOMINGA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

La Comisión Directiva de APUNSE, participa su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento.

MARTÍNEZ, DOMINGA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Adriana Brunet, Jorge Nabaac, Silvia Brunet y sus respectivas flias. acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento.

PALAVECINO, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su esposa Alejandrina del Valle Suárez, hijos Manuel, Ariel, Rodolfo, Valle, Patricia, Valeria Palavecino, nietos Jorge, Fátima, Julian, Emanuel, Laura, Sergio, César, Micaela, Natasha, Marlen, Gonzalo, Guadalupe y Antonella, bisnietos Valentina, Máximo, Sofía, Lisandro, Esteban, Gael, Carolina y Lucca, nietos políticos Anabel, Patricia, Yesica, Jessica y Alejandro, hijos políticos Fabiana, Mónica, José, Ricardo y María, pol. bisnietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Teresa Paz, su esposo Carlos s. Ravetti, sus hijos Gustavo, Gabriel, Alejandro, Carla y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. ¡oh Jesús, único consuelo en las horas eternas de dolor , único consuelo sostén en el vacio inmenso que la muerte causa entre los seres queridos!. Tú, Señor, a quién los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos, te pedimos por el descanso eterno del Padre de nuestra compañera de trabajo Cecilia Pascuali. Señor, da a la familia fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba. Comunidad educativa del Nivel Superior del Instituto San José.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Celsa Soriano de Diaz participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Marta, a sus hijas Cecilia y Magalí y a sus cuñados Muñeca y Mario en este momento de dolor. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El servicio Social Municipal participa el fallecimiento de la madre del Sr. Carlos Lozano y acompaña a su familia en este momento de dolor.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Dr. Horacio Renato Alfano, sus padres Nilda Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo, Dr. Guillermo Lozano. Ruegan oraciones y pronta resignación para su familia.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Elsa Marta Paz de Navelino, sus hijos Pbro. Eduardo Navelino, Lic. Marta Navelino y Faith Navelino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Enrique Röttjer, Faith Navelino, sus hijos Enrique, María y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios". Dante Héctor Sgoifo, su esposa Graciela Zurita y flia. acompañan a sus amigos Guilly y Carlos en el dolor y elevan oraciones al Santísimo por su eterno descanso.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot y sus hijos Carlos Alberto, Miguel Pio, Patricia Marlene Siquot Montenegro y sus respectivas familias participan profudnamente conmovidos el fallecimioento d ela mamá de su entrañable amigo Dr. Guillermo Lozano que Dios nuestro Señor le conceda el descanso eterno y consuelo y fortaleza a sus hijos y familiares

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Guillermo Jensen , Evy Valev de Jensen participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Guillermo Lozano en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Federico López Alzogaray, su esposa Gabriela, sus hijos Bartolome, Federica y Faustina, participan del fallecimiento de la Sra. madre de su querido amigo Guillermo y ruegan una oración en su memoria.-

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Los amigos de su hijo Guillermo: Elida Esther Suarez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre, José Luis Guzmán, Federico López Alzogaray, María Fernanda Barbesino de Paz, Walter Herrera y Magdalena Núñez participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Ernesto Suárez e hijos: Buby, Tito, Chochi, Nené, Gladys y respectivas flias participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a nuestro amigo Guillermo con gran afecto en estos momentos de dolor por la irreparable pérdida de su madre. Elevamos oraciones por una feliz reencuentro con el Señor y por la cristiana resignación de su familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su sobrinos políticos Marilú y Pipi, Belén y Walter, Anita y Fernando, Romina y Cristin participan su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos. Sus primos Nene y Rodo Coronel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Comisión Municipal de Brea Pozo, Comisionado Ramón Carabajal y personal Municipal, participan con profundo dolor el fallecimiento de Ana Maria Silva Nede

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Houda Arja de Zeman y sus hijos Marcia y Martín Rojas, Claudia, Sandra, Juan y Marisa Zaiek y sus nietos Juan, María y Loris Zeman; y Facundo y Gonzalo Rojas Zeman participan el fallecimiento de la hermana de nuestros amigos y hermanos de la vida: Carlos, Nancy, Leysa y Laura y los acompañan en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en la memoria de Ana María.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Comisión Municipal de Otumpa, Dpto. Moreno. Comisionado Municipal Heriberto " Chilin " Gimenez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mario Segundo Pereyra y Patricia Suárez participan con dolor el fallecimiento de Ana. Elevan plegarias en su memoria y por la resignación de su familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Marta Brevetta de Pereyra, su hijo Mario Segundo Pereyra y su nieta Camila Pereyra participan con profundo dolor el fallecimiento de Ana. Ruegan al Señor el descanso eterno y resignación a su familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Grupo Departamental Partido Justicialista Dpto. Moreno, Presidente Heriberto " Chilin " Gimenez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Luis Fernando Herrera y Silvina Santana y familia acompañan a sus amigos Carlos, Leysa, Nancy y Laura en este difícil momento de la pérdida irreparable de su hermana y elevan una oración para su eterno descanso.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Roberto Santana, su esposa Francisca, sus hijos Luis, Silvina y familia; Germán y Sandra y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su hermano Dr. Carlos Silva Neder y familia. Ruega oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". LA dirección y personal docente y de maestranza del jardín Nº 1 FedericoFroebel participan con dolor el fallecimiento de la cuñada de nuestra vicedirectora Lic. Silvina Ledesma y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Señor ya está ante ti, enséñale tu rostro y dale el descanso eterno". María Pía Zanoni, su esposo Carlos Buenvecino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dios la llamó a su lado y de él esperamos consuelo a su familia y seres queridos. Diego Basualdo y familia acompañan en el dolor a Nancy, Carlitos, Leisa y familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Recíbela Señor en tus brazos y dale el descanso eterno". Verónica Quiroga, su esposa Ricardo Torres participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dr. Manuel A. Yorbandi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Tony Reynoso y familia participan con mucho dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El Arq. Daniel Brue y Sr. Jorge Zuain, Ministro y Subsecretario de Obras y Servicios Públicos participan el fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro de Gobierno.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dres. María José Nallar y Raúl Antonio García acompañan en tan profundo dolor a sus hermanos Nancy, Leisa y Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus amigas de Gym: Gorda, Pía, Silvina, Adriana, Norma, Victoria, Eche, Roxana, Loly, Irma, Antonella, Guadalupe, Tere y María José acompañan a su profe Nancy en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. propietarios y personal de empresa Nueva Autonomía Srl, participa de su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Juan Vicente Seade y flia participan su fallecimiento y acompañan a al Sr. Ministro de Gobierno Carlos Silva Neder y familia en tan irreparable pérdida.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Chita Mattar acompaña a la distancia a su querido sobrino Dr. Carlos Silva Neder por la pérdida de su hermana Ana María. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Gringo Mattar, su esposa Zulma y sus hijos Ariel, Claudia, Alejandra, Cristina y María Rosa ofrecen oraciones por su eterno descanso.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Carlitos Mattar y familia acompañan al Dr. Carlos Silva ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Ing. José Félix Alfano y familia participan del fallecimiento de la Sra. hermana del ministro de gobierno Dr. Carlos Silva Neder y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La comisión directiva, socios y empleados de la sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, acompaña en este doloroso momento al Sr. Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder y a su familia una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Los amigos de su hermana Nancy: Jorge Sottini, Marcia López Rivarola, Florencia Sottini y Sebastian Demasi y sus familiares Luciana, Victoria, Ignacio, Julieta, Josefina, Emilia, Federico, Juan y Felipe acompañan a toda su familia en este doloroso momento rogando oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El Párroco Emérito de Catedral Basílica, Presbistero Gerardo D. A Montenegro participa con pesar el fallecimiento de la hna de su amigo Dr. Carlos Roger Silva Neder y ruega una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Margarita Brevetta de Zavaleta, sus hijos y nietos participan con inmenso dolor el fallecimiento de Ana María , piden al Señor le de a sus familiares resignación . Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mary Wede de De Nicola participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Nancy. Ruega oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Abel Cordero participa con dolor el fallecimiento de la hermana del ministro de Gobierno Dr. Silva Neder. Ruega oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Carlos René Castillo y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Zully y Gustavo Sabalza, sus hijos Gustavo, María Carmen, Miguel y Luján junto a sus nietos acompañan al Sr. Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder y flia en su dolor por la pérdida de su hermana. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Freddy Basbús, Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Gustavo Abeijon Mukdsi, su esposa Alejandra lucero y sus hijos Máximo y Augusto Abeijon Lucero acompañan a sus hermanos Nancy, Leysa y Carlos en este difícil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Julio Lucero, su esposa Teresa Gil, sus hijos Alejandra y Gustavo Abeijon Mukdsi y sus nietos Máximo y Augusto Abeijon Lucero acompañan a sus hermanos Nancy, Leysa y Carlos y ruegan oraciones en su memoria

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac e hijas María Lua y Rosina Monti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen participan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Tito Auat y su esposa Teresa Borquez, y familia, participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder y acompañan a la familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Martín Auat y familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder y acompañan a la familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro Carlos Silva Neder, y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Olma de Santillán y su esposo Tadeo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del compañero, amigo y Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan al Señor cristiana resignación para toda la flia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos gozaran de la gloria del Señor". Miguel Canllo, María Inés Fiad y sus hijos: Dr. Maximiliano Sebastián Valdez y flia; Dra. Jimena María Valdez; Valentina Canllo y flia; y Juan Francisco Canllo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Esther Kuran de Raed, Gringo y Zully ; Aldy y Jimena, Lore y Sandro lamentan la desaparición física y acompañan en el dolor.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El Dr. Sergio Fabián Barbur y toda la comunidad acompañan al compañero y amigo Carlitos Silva Neder en este doloroso trance por el fallecimiento de su querida hermana, rogando que Dios en su infinita bondad la acoja en su Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Binaventurados los de humilde corazón porque ellos verán a Dios". Juan Tomás Zavaleta, lamenta su irreparable pérdida y acompaña al amigo y compañero Dr. Carlos Silva Neder en este doloroso momento, rogando al Señor que le brinde consuelo y resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Lorena Lescano Raed, su esposo Sandro Morales e hijas Maithena y Brunelha acompañan a Carlitos en este momento de dolor, ruegan a Dios cristiana resignación.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus amigos y compañeros Carina Alejandra Bonanno y Cristian Miguel Villalba acompañan al Sr. Ministro Dr. Carlos Silva Neder en este doloroso trance ante el fallecimiento de su querida hermana, pidiendo a Dios que la reciba en su Reino y que brilla para ella la luz que no tiene fin.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Elvira Umbides, sus hijos Lucas, Sebastián, María Elvira y Carlos Risso Patron participan el fallecimiento de la hermana del Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Cacho Nazer participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Personal directivo, docentes, alumnos, padres, de maestranza, miembros de la cooperadora de la escuela Nº 403 de Perchil Bajo Dpto. San Martín participan con profundo dolor su fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Enrique Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Luis Alberto Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio Panario participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Roberto Baraldo, Viviana Sarquiz, Marcos Salvatierra Sarquiz participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Tito Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José A. Sarquiz (h) participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Pototo Ibarra, sus hijos Stella M. Ibarra y Edberto A. Ibarra (a) acompañan a la familia Silva Neder y ruegan al Altísimo fortaleza y resignación en este momento de dolor.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Jorge Daniel Azar, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Ministro Dr. Carlos Silva Neder, hace llegar sus condolencias a sus familiares, ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Rodolfo Hallak, ex Intendente de la Ciudad de Suncho Corral, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro Dr. Carlos Silva Neder y hace llegar su más sentido pésame, ruega oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dr. Carlos Roberto Villarreal, su esposa Miriam Sánchez, sus hijas Candela y Ana Paula Villrreal y Dra. Adriana Judith Villarreal participan el fallecimiento de la hermana de su compadre y amigo Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones a su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Personal Directivo y docente, padres y miembros de Asociación Cooperadora de la Esc. Nº 129 "Severo de Ávila" de la Estancita, Dpto. Capital, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Brea Pozo, Dpto. San Martín. Se ruega una oración en su querida memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Luis Falcione y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo y compañero Dr. Carlos Silva en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Dr. Cristian Vittar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor entrar en tu paraíso donde no hay dolor , solo paz y alegría. Su amigo Dr. Ramón Vittar y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria-

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Las alumnas de su hermana Nancy: Rosana Montenegro y Rociío Divi Montenegro participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia ente esta gran pérdida. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego y Ariel y sus respectivas familias y Milena Matarazzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Hilda Pizzorno de Santillán, sus hijos Hilda, Bernardo, Rolando, Teresita y Osvaldo, y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Anita, hermana de la querida Leysa. Elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de su apreciada familia.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Enzo Alberto Rearte y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del compañero Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (SEADE) y sus afiliados participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del compañero Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan una oración a su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Jose Yslas y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Rolo y hermana de Dr. Carlos Silva. Ruegan oraciones en su querida memoria y un descanso eterno.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Fredy Yslas y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Rolo y hermana del amigo y compañero Dr. Carlos Silva. Ruegan oraciones en su querida memoria y un descanso eterno.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Silvia Llavar, su madre Rosita de Llavar, sus hijos Enrique y Eugenia María Miguel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia con oraciones.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Gloria Vidal, Arq. Miguel Jorge e hijos Alejandro, Soledad, Josefina y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor el fallecimiento Y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Manuel Loto, Graciela Mukdsi, sus hijos Patricia y Guillermo, Gringo y Claudia y flias participan el fallecimiento de la hermana de sus sobrinos Nancy y Jorge Vila, acompañan a sus familiares en esta dolorosa circunstancias pidiendo al Señor resignación para sus seres queridos y el eterno descanso de su alma. Las Termas.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dr. Juan Manuel Baracat y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del amigo Carlos Silva Neder. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Silvia Nora Salim de Baracat y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando el eterno descanso de su alma. Frías

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Pablo Gerez y familia Agrupación La Jauretch participan y acompañan con dolor el amigo y compañero Dr. Carlos Silva Neder. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mario F. Cuello, Himelda M. Cejas, sus hijos Mario Gustavo, Roxana Margarita, Claudia Ramona participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Rolando, en este momento difícil acompañan a la familia Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Ani; tu cuerpo ya no tiene vida, pero por siempre vivirá el gran recuerdo que dejaste en todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerte. Mi querida Amiga, descansas ya, y tu ejejmplo de lucha y tenacidad perdurará para siempre. Tus amigos Anita y Carlos Morellini.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno " Ana; Viviras por siempre een nuestros recuerdos. Hoy te despedimos con gran dolor; Miguel antel Atia, su esposa Silvana Fiad y su hija Candelaria Atia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Fernando Morellini y flia. acompañan con profundo dolor a su hermano Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. En vida fuiste un ejemplo de Madre, Mujer, Hermana y amiga, hoy estas junto al Señor, se que desde allí nnos vas a estar guiando. Sos nuestro Angel de la Guarda Anita Sol hermoso. Siempre brillando. Te recordaremos siempre. Beti, Mario, Negu, Silvina, Robert, Teresita y Teresa Galiano.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para tí la luz eterna " Dr. Schamún Juan Carlos, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Ana querida te has ido, pero has dejado tu ejemplo de vida y fortaleza. Que Dios te tenga a su lado y que le de fortaleza a tus seres queridos. Teresita, participa con profundo dolor u partida y ruega oraciones en tu memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

LLegó su tiempo, Dios la a llamado para estar a su lado, asi el lo quizo. Nena de Ledesma, sus hijas Nansi, Silvina y flia., Zonia y flia., Diana y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y hermanos en este dificil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Que el Señor te dé el descanso eterno " Lito Cruz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Para mi hermana del Alma " Amazona, fuiste en esta vida, y amazono seras junto a los Angeles de nuestro Señor. La Familia Andriani, Jorge Patricio Giuliano, Tadeo y Leisa, ruegan oraciones por tu alma.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Señor haz de mí unn instrumento de paz. " Ibet Abdenur, Roberto Avila y su hija Virginia, acompañan con profundo dolor a su esposo, hijos, hermanos Nancy, Leisa, Carlos, Laura y demás familiares. Quie Dios les de la resignación para superar este dificil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna " Familia Mues y Familia Rago participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Luis Bornatici y flia. participa el fallecimiento de la hermana del Señor. aCarlos Silva Neder acompaña a su flia. en su dolor.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eteerno " Su amiga Betty Carrillo y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Negro, Vilma Juarez y Agostina LLavar participan con profundoi dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Sus amigos; Silvina F., Anita M., Betty C., Vilma J., Ramonita S., Nancy B., Silvina S., Liz B., Claudia C., Gisse C., Marcia G., y Silvina L., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Germán Prado y Maria del Rocio Araya Lopez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Cristian, Ramon, Manuel Lety Vittar, Rene Cura, Walter Asseff, y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su Amigo Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Ramón Carabajal, su esposa Juana Cruz, sus hijos Patricia, Alejandra, Lauro, Josefina, José, Milagros y Esteban, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Lic. Maria Alejandrina Belón y su hija Valentina Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Querida Ana, que el Señor te reciba y guarde por siempre en la palma de su mano " Sus primops Jorge Neder, Verónica Billordo y Sabrina Lorenzo acompañan a Rolo, Mati y Julian en este dificil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

En esta vida terrenal compartimos momentos de alegria y dolor, y se nos hace dificil comprender el proque de tu partida. Ana; No te olvidaremos nunca y seras por siempre la estrella que brilla en nuestros corazones. Tus hermanos politicos Raquell y Poroto, Alicia y Ramón, Norma y Mario, gladis y Perico, sobrinos y respectias flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Tu recuerdo permanecerá siempr en el corazón de los que te queremos " Diana Ledesma y Hugo Ramirez, sus hijas Sofia y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y hermanos en este dificil momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Dios te llevó al lugar asignado paratodos los seres buenos; El Cielo " Julio Walter Neder y flia. participan con profundo dolor su falllecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Pedro Needer y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Que brille para tí la luz que no tiene fin " Amigos de su hermano Carlos ; Daniel Palazzi y flia., Jorge Chazarreta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Marisa Avila, Daniel Ochionero, sus hijos Marysol, Gabriela e Ignacio participan con profundo dolor su faallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Jose Luis Ibañez y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a suss fliares. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Hijos dee Norma Tauil de Ibañez., Di o, Silvia, Richard, Carlos y Jose Luis con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Anita Mastroiacovo y sus hijos Lizeth, Natalia y Jorge Neder participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Jorge Ariel Neder y flia. participan con dolor el fallecimiento de su tia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su tia Mxima R, Altamiranda, sus hijos Angel a, Diaz, Margarita Dias y flia., Walter Diaz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Tus tios Nelva, Cacho y primos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Localidad de Brea Pozo-

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Pedro E. Simon, participa el fallecimiento de la hermana de suss Amigos Carlitos y Nancy.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino y brille para ella la luz eterna " Jorge Ruiz y flia. participan su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Sus compañeras Silvia Juarez y Lic. Alejandrina Belón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. José Santiago Cruz, Susana Zarazaga, sus hijos Guillermo y flia., Diego y flia., Sofia Cruz Zarazaga, participan y acompañan a la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

José Beccaria, Carolina Prado y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Maria Ines Donzelli, Rubén Jozami Nassif y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Beby y Kela participan con profundo dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Carla Donzalli y flia. participan con dolor el fallecimiento de la querida hermana de sus Amigos Nancy, Carlos y Leysa. ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Alicia Diven, su esposo Miguel Cuevas y sus hijos Josefina Virginia y Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Nora Acosta, sus hijos Marcos y Maria Laura participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a la querida Nancy y flia. en este doloroso momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. que el Señor la reciba en sus brazos y le de la paz eterna " Camilo y Lujan Fiad acompañan a su querida tia Nancy y flia. en este momento de dolor. ruegan oraaciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tienee fin " Juan Enrique Fiad, Adriana, Camilo y Lujan acompañan a sus hermanos en este duro momento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Maria Ines y Susana Manzur acompañan a toda su flia. en este doloroso momento. ruegan oraciones een su memoria y por su eterno descanso,

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Justo Alegre y flia. participan con dolor su fallecimiento, deseandoles pronta resignacion a sus familiares. Elevamos oraaciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Mary Mukdsi de Abeijón, sus hijos Eduardo, Gustavo y alejandra, Maria Claudia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este doloroso momento, pidieendo a Dios cristiana resignación.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y sus hijos Juan, Fernando, Marta Marria, Sebastian y Francisco con sus respectivas flias. participan con pesar su falecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Eduardo Cheein participa con gran pesar el fallecimiento de Ana y acompaña a sus hermanos en su dolor. Elevo plegarias por Any.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal APIF. , participa el fallecimiento de la hermana de Carlos Silva Neder acompañaandolo en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Ramiro Santilla Zavalía, Andrea Spinello y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. con afeccto.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Carlos A. gomez, Diana Rubin, sus hijos Alejandro y Marcela gomez Rubin, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Dra. Patricia del Valle Maldonado y flia. participan con hondo pesar el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder. ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Dr. Felix R. Trejo y su Sra. Mela de Trejo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sobrinal del compañero Emilio Neder. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Dr. Felix R. Trejo y su Sra. Mela de Trejo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|.

Lic. Maria Laura Fiad, su esposo Pedro Catella e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan oraciones en su meemoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Ciro Santillan y flia., Cacho Santillan y flia., y Dr. Raul Villalba y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan noraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Edmundo Alberto gomez, Analia Terzano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a nuestra querida amiga Nancy y a toda su flia. en este momento tan triste. elevan oraciones en su memorio

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Su esposa Mercedes Lemos, sus hijos Cristian , María , Cristina , Nina, Valeria, Eduardo, nietos Guillermina, Oscar, Cristian .sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio parque de la paz. cobertura A.M.C.I.R.S.E. servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel. 4219787.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Señor, tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Que su alma descanse en paz. Su hermana Lucía, su sobrinos Eugenia, Sofía, Alexia, Raúl y Agustín.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|.

Efrain, Myriam y su hija Paola participan con profundo dolor el fallecimiento del heermano de su gran amigo Hugo. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|.

La Cooperativa de Super Mercados Madre de Ciudades Ltda- participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su Tesorero Hugo Unzaga. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Ruso Kuky, sus hijos Sergio, Javier y sus respectivas flias., participan con gran dolor el fallecimiento deel hermano de su amigo Hugo Unzaga. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ALCAIDE, JUSTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/14|. A tres años de su partida sigues estando entre nosotros, en nuestros recuerdos y sueños, te recordaremos siempre. Tu esposa Luisa del C. Pacheco, su hijo Ing. German G. Alcaide Pacheco, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced

CORONEL, NOEMÍ MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/13|. Madre querida, siempre presente en nuestras vidas. Tu marido Domingo Leguizamón, hijas Silvina, Judith, Analía, Gabriela y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. San José Bº Belgrano a las 20.30 al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

GARAY DE PERALTA, ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/16|. Hoy se cumplen seis meses de tu partida al Reino Celestial donde gozas del descanso eterno. Estarás siempre en nuestros corazones. Su hijo Julio Peralta, su hermana, nuera, nietos, bisnietos y sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery.

LÓPEZ DE PAZ, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/14|. Dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel vive y cree en Mí, aunque muera vivirá. Todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás. Su esposo Raúl, tus hijos Luisina, Virginia, Raulito; su madre Angélica, sus hermanos, hermanos políticos y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse, 3 años de su resurrección. Se ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. El amor que sembró durante toda su vida, permanecerá por siempre en nuestros corazones. De ahora en más serás la luz que guiara nuestros caminos. Hoy se cumplen 9 días que partiste al lado del Señor. Su esposo e hijos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Inmaculada.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Recordarte con una sonrisa es la forma más linda de homenajearte Emilse. Nuestra tranquilidad y fuerza son tu mejor legado. Su esposo Luis Rojas, sus hijos Franco, Ayelen y Camila Rojas, su madre, Dora Mansilla, amigos y colegas invitan a participar de la misa en su memoria a 9 días de su fallecimiento a realizarse el día jueves 23 de Marzo en Parroquia La Inmaculada a las 20:30. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANDEZ, MARÍA NOEMI (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Querida Pocha hace 9 días que no estás con nosotros, busco una explicación de tu partida hacia el Señor siempre estarás con nosotros en nuestros corazones y serás un ángel para guiarnos y darnos fuerza para seguir. Tu esposo Talo Sierra, hijos, Pablo, Carlos, Martín, Héctor, Liz, Riky y Juan, hijas políticas Karina, Laura, Sandra, Cristina y Rita, su hermano Lucho Sandez y flia, nietos Leonel, Carlita, Zoe, Uma, Elías, Renata, Consti,Quiara, Gabi, Cori, Damián, David, Nahuel y Ignacio, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: el amor no desaparece nunca, la distancia que hay se encuentra entre nosotros no impide que desaparezca el amor que sentimos por vos. Hijo mío, cada mañana al abrir mis ojos lo primero que me viene a la mente es tu imagen, tu risa, todos los recuerdos que tengo de vos. Hoy al cumplirse 5 años y 3 meses lo que te puedo decir es un te extraño no me alcanza para expresarte lo mucho que me haces falta. Te amaremos siempre Rodri. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu abu Pila, tu hija Zafi, tu sobrinito Rodri, tu ahijado Gabi, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos en tu gruta a las 19 hs. para elevar oraciones en tu querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: amado hijo de mi alma, como una luz de una brillante estrella seguirán brillando en mi vida, no hay distancia que nos pueda separar, siempre que estés en mi corazón, sos un ángel que ha dejado las más hermosas huellas en cada tramo del camino por el que hemos transitado juntos. Lo que si sé es que jamás había imaginado despedirte tan joven y de esa manera imcomprensible y seguir en esta vida, que me cuesta. Estés donde estés, mi gran tesoro, no dejas de darme esa gota de fuerzas que me hace levantar, me sostiene y me ayuda a seguir. ¡Gracias por el amor con el me has acompañado siempre! Te amo y extraño, tu tía y madrina Elva. Nos reuniremos en oración hoy al cumplirse 5 años y 3 meses de tu vida espiritual.

JEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/01|. Hola hijo, en un día como hoy, me dejaste, cuanta pena, cuanta soledad, que triste todo, siento un terrible vacio, es como si nada existiera, como que nada me importa pero miro hacia atrás y me consuela saber que has disfrutado la vida a tu manera. Me hiciste disfrutar y sentirme orgulloso de vos por tu sencillez y humildad. Si hijo querido, gracias por tanto, jamás se borrará de mi mente tu sonrisa, tus bromas, que bello recordarte. Hoy a un año más de tu desaparición física te sigo amando y te amaré por siempre María. Tu pa Osvaldo. Abrazo a donde quiera que estés.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABDO, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. En la ciudad de María Juana, Prov. de Santa Fe. El Dr. Víctor Napoleón Abdala y su espos Dora Yolanda Reynoso, y sus hijos, con gran dolor despiden su partida al Reino de Dios y realizan plegarias por su alma, acompañan a sus hijos, esposa, hermanos y otros familiares, y amigos, en la maduración del duelo. Dios guarde su alma, a mi buen amigo y familiar.

CORONEL, RAMÓN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus compañeros de Promoción de la Escuela ENET Santiago Barabino del Año 1966 participan con dolor su pérdida y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su esposo Carlos Pereyra, hijos Pachacho, Sebastián, Analía, Pupi, h. pol. Rocío, nietos Jeremías y Venicio participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

PENÍDEZ, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposo Marcelo Escalada, sus hijos Octavio y Maia Carolina, sus padres José Alberto y Chuchi, hermanas María Josefina y María Rosalía Penídez, su hermano político Julián Gómez, sus sobrinos Hernán Sández Penídez, Emmanuel Sández Penídez, Iñaki Gómez Penídez, Michel Gómez Penídez, invitan al oficio religioso a celebrarse hoy en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30 hs. Rogamos una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

METROFANO, BLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su esposa Hanak Rosa María, sus hijos Pedro, hija política Gladys Leguizamón, sus nietos Alejandro y José Luis, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de taboada. servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel. 4219787.

METROFANO, BLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermana Maruca, su cuchado Pichón, sus sobrinos Betti, Betto, Mariana, Gabriel y Samiro participan don profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

METROFANO, BLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su Hermana Lidia, sobrinos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan para que la misericordia de Dios le dé el descanso eterno.

METROFANO, BLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Vivirás eternamente en el recuerdo de todos nosotros Su prima Margarita López de Cepko y sus sobrinos Yuli, y Juan Carlos y sus respectivas familias participan don dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, PÍO SECUNDINO (q.e.p.d) Falleció el 22/3/16|. Sus hermanos Heberto, Clara, Maciano, Domingo, Antonio, Luis, y sus respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de aguas coloradas dpto. figueroa. servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel. 4219787.

Invitación a Misa

CAMAÑO, VÍCTOR ORLANDO (Pollo) (q.e.p.d) Falleció el 24/3/16|. Su esposa e hijos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará este viernes 24/3/17 a las 20,00 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial. Frías.

Agradecimientos

Recordatorios

ORELLANA, SANTOS REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/10|. Al cumplirse 7 años de tu partida al reino celestial elevamos una oración a Dios por tu eterno descanso tu ejemplo de vida es el camino que tratamos de seguir como familia tu recuerdo es presente en cada uno de tus seres queridos a quienes tanto amaste. El dolor de tu ausencia es inexplicable pero el amor que nos une perdurará por siempre. Te recordamos a cada instante. Tu esposa Rosario, tus hijos Zulma, Rodi, Ale, Andrea, Claudio, Diego, Nati y sus respectivas familias ruegan oraciones en su querida memoria.