Nicolás "Penka" Aguirre brilló en el triunfo de San Lorenzo

23/03/2017 -

El santiagueño Nicolás Aguirre fue la gran figura de San Lorenzo, que anoche venció a Regatas Corrientes por 99 a 86.

"Penka" integró la formación inicial y jugó 32 minutos, en los cuales diseñó una "doble figura", ya que convirtió 20 puntos y entregó 10 asistencias.

En San Lorenzo se produjo la reaparición de Gabriel Deck, que jugó 20 minutos y aportó 6 unidades, 3 rebotes y 2 asistencias.

San Lorenzo se mantiene como único líder de la Conferencia Sur, mientras que Regatas marcha tercero en la Norte.

Por su parte, Weber Bahía venció anoche a La Unión de Formosa por 99 a 63 para consolidarse en el tercer puesto de la Sur.

Las figuras del partido fueron Jerel Blocker (25) y Anthony Johnson (14).

Esta noche se jugarán tres partidos: desde las 21, Peñarol de Mar del Plata vs. Argentino de Junín; 21.30, San Martín vs. Ferro Carril Oeste y Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Echagüe de Paraná.