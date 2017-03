Gallardo estalló de bronca contra dirigentes de River

Fotos POLÉMICA. Marcelo Gallardo se mostró molesto al final del partido con Lanús donde dio su parecer sobre las declaraciones del vicepresidente Jorge Brito.

23/03/2017 -

Marcelo Gallardo no es un técnico que se caracteriza por las polémicas ni mucho menos. Pero a la hora de hablar de un determinado tema, suele hacerlo con mucho ímpetu y sobre todo con frontalidad y sinceridad.

Tal como ocurrió el martes por la noche cuando después del triunfo por 3 a 1 ante Lanús en el Sur de Buenos Aires, el "Muñeco" soltó la lengua y apuntó contra los dirigentes de River Plate que hace unos días dieron a conocer la noticia de que el entrenador se irá del club una vez que finalice su contrato en diciembre del corriente año.

"Necesito que respeten algunas cuestiones. Si yo no me expreso, no tienen que hacerlos otros por mí. Estoy contento acá, ésa es la verdad", dijo en un tono poco amigable Gallardo cuando los periodistas lo consultaron al respecto en el estadio del "Granate".

Fue el vicepresidente Jorge Brito el que largó la bomba la semana pasada y el que abrió un capítulo de discordia que viene a alterar un poco la paz y la felicidad que reina en la entidad de Núñez.

Reacción

"Me tomó por sorpresa lo que dijo porque estoy disfrutando y quiero desarrollar este año de la mejor manera posible. Hay nueve meses por delante, es un montón de tiempo. Lo importante es que siento el apoyo incondicional del presidente del club, de toda la Comisión Directiva y de la gente. En 2014, apenas asumí, (Jorge) D’Onofrio me comunicó que quería que me quedara hasta el final de su mandato, cuando ni siquiera tenía forma el proyecto", añadió Gallardo sobre este tema que hoy concita todo el interés de los hinchas millonarios.

"Yo tengo contrato hasta fin de año y lo voy a cumplir. Después no sé cuánta agua puede correr por debajo del puente", puntualizó el entrenador para dejar un poco más tranquilos a todos los simpatizantes de la banda roja.

Finalmente, el entrenador aclaró que no piensa abandonar el club a mitad de año como indican algunas informaciones. En Francia aseguran que el Olympique de Marsella lo quiere para la próxima temporada. Sin embargo, ya habría rechazado el ofrecimiento.