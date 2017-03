23/03/2017 -

La Liga Bandeña de Veteranos de Básquet programó para esta noche cuatro partidos de los diferentes torneos que se disputan de acuerdo con las categorías.

Por el Torneo Dardo Salvatierra de la +35 se cumplirá la siguiente programación: en Agua y Energía, desde las 22, Villa Inés vs. Bandeños; 23.20, Siesteros vs. Cerecett Team; en San Carlos, desde las 23.20, Perros Team vs. SEC Banda.