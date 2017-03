Fotos RECUPERACIÓN. Robert Battle asistió anoche al gimnasio del club. Ya está pensando en la vuelta.

23/03/2017 -

Robert Battle sigue demostrando que es un gladiador. La temporada se acabó para él, debido a la rotura parcial en el tendón peroneo izquierdo, pero anoche fue al gimnasio del club para mantenerse en forma.

El pívot estadounidense habló en exclusiva con EL LIBERAL y se mostró entero en el aspecto anímico, a pesar de lo ocurrido.

"Es el peor momento de mi carrera. Es la primera vez que mi temporada se corta por una lesión. Tomé mucho orgullo de haber jugado 14 años sin una lesión grave. Todo tiene su día. Es una situación que se puede superar", expresó Robert, que deberá operarse en los próximos días.

Consultado acerca de si le gustaría seguir jugando en la Liga Nacional, explicó: "En Argentina he creado un lugar y me gustaría quedarme en la Liga. Pero en verdad no estoy pensando tanto en si me quedo o me voy a otro lugar. Sólo estoy pensando en volver al ciento por ciento o aún más fuerte. Y a partir de eso, decidir dónde voy a jugar".

Robert permanecerá unos días más en la provincia y luego retornará a los Estados Unidos. "Prefiero estar con la familia. No sé hasta cuándo voy a quedarme. Todavía no he hablado con el presidente. Nos tenemos que reunir por ese tema", comentó.

El pívot estadounidense lamentó la racha negativa de lesiones en un momento clave en la competencia. "Estamos con muchos lesionados. Está afuera Jaz (Cowan). Está afuera Fabián (Sahdi), también Nico (Romano). Son como cuatro titulares. Por suerte tenemos un equipo largo. Yo creo que el equipo va a dar pelea para dar la vuelta", opinó convencido.

Por último, Robert confirmó que mañana asistirá al Ciudad para apoyar a sus compañeros en el partido frente a Instituto. Ahí seguramente recibirá el afecto de la afición santiagueña, que lo ha convertido en ídolo. "Yo amo a la gente de acá. Y siempre han sido tan amables conmigo y me han apoyado. Pase lo que pase, siempre van a tener en un lugar en mi corazón. Si estoy o no el año que viene, los voy a recordar siempre", señaló Battle, que era el único "sobreviviente" de aquel plantel que se consagró campeón en la temporada 2014/15.

Fabián Sahdi

Por su parte, Fabián Oscar Sahdi será intervenido quirúrgicamente hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que sufrió la rotura de la parte anteroinferior del reborde glenoide en su hombro izquierdo (lesión de Bankart). Al base armador bahiense se le realizará una reconstrucción del labrum glenoideo.