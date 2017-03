El oficialismo y la conflictividad: ¿un callejón sin salida?

23/03/2017 -

El frente Cambiemos se encuentra ante una encrucijada de dificil resolucion pero que necesariamente debe sortear para aliviar, al menos parcialmente, el descontento generalizado en la sociedad por la situacion economica. Tanto en la Casa Rosada como en La Plata tienen presente que si logran atravesar ese obstaculo podrian obtener un poco de aire fresco para encarar la campana electoral con alguna expectativa, pese a la ausencia de buenas noticias en materia economica. El que parecia ser uno de los pilares del gobierno de Mauricio Macri, la asistencia social a las clases marginales, manejada desde el Ministerio de Desarrollo Social por Carolina Stanley, termino derrumbandose en los primeros meses del ano. De los elogios por la prorroga de la ley de Emergencia Social y la inedita participacion de las organizaciones sociales en las decisiones, Stanley paso a convertirse en el blanco elegido, casi a diario en las ultimas semanas, por distintos sectores que reclaman mas ayuda cortando las calles frente al ministerio. La obtencion de beneficios tras cada corte o la promesa de atender sus reclamos, lejos de aquietar las aguas, invito a otras agrupaciones a poner en practica mas piquetes. No es cierto que se haya anticipado la campana electoral, como pregona el gobierno. Lo que los distintos actores politicos y sociales comienzan a observar -Roberto Baradel, incluido- es que a la administracion macrista ¡§le entran las balas¡¨. Y que el blindaje que gozo en el 2016, ayudado en gran parte por la ¡§generosidad¡¨ del erario publico respecto de gobernadores, intendentes y sindicalistas, ya no es tal. La demostracion de fuerza llevada adelante ayer por los sindicatos docentes, puso en jaque la estrategia de la gobernadora Maria Eugenia Vidal -respaldada por Macri- de no ceder ante los gremios. La discusion acerca de la legalidad del paro o la representatividad de los dirigentes sindicales de los gremios de la educacion que siempre protagonizan conflictos salariales -justos, por cierto- pero nunca en funcion del deterioro educativo, puede ser eterna. En los hechos, la gobernadora Vidal va perdiendo la pulseada con los chicos sin clase y el Presidente no logra ordenar la protesta. Por ello, muchos votantes de Cambiemos comienzan a exigir, de mal modo, el cumplimiento de las promesas de la campana en 2015 vinculadas con el ordenamiento o erradicacion de los piquetes, o con los dias de clase. Sin embargo, el sindrome ¡§me tiraron un muerto¡¨ que sufrio Nestor Kirchner con el militante de izquierda Mariano Ferreyra (2010); Eduardo Duhalde con Kostecki y Santillan (2002); o el gobernador neuquino Jorge Sobisch con el docente y militante Carlos Fuentealba (2007) existe, y no es ajeno al analisis en la cupula del PRO. Un episodio de esas caracteristicas podria herir de muerte al oficialismo de cara a las elecciones legislativas del presente ano. Por eso, no es casual la tibieza con la que afrontan el problema de piquetes y cortes, sobre todo en la Ciudad. ¡§Lo mejor que puede hacer el gobierno es dejar que protestes porque eso les sale mucho dinero a quienes organizan los cortes y acampes. Y es una manera de desgastarlos¡¨, sostiene un dirigente oficialista. Sin embargo, ese desgaste tambien puede afectar a los votantes de Cambiemos que observan, que los gobiernos nacional, bonaerense y porteno, no tienen respuesta a un problema concreto que afecta a diario a miles de personas. ƒÜ