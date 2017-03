Piden indagar a Insfrán por la deuda de Formosa que negoció Boudou

Fotos CASO. El juez Lijo esperará que se resuelva la recusación en su contra presentada por Núñez Carmona, socio y amigo del ex vicepresidente.

23/03/2017 -

El fiscal Jorge Di Lello solicitó la indagatoria al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la causa que investiga las irregularidades en la renegociación de la deuda pública que la provincia suscribió en 2009 con la firma The Old Fund, vinculada a Amado Boudou.

El pedido fue ante el juez de la causa, Ariel Lijo, para que cite al mandatario provincial, tras las indagatorias solicitadas a los otros imputados, entre los que se encuentra el ex vicepresidente, su socio y amigo José María Núñez Carmona, el empresario Alejandro Vandenbroele, a quien Boudou dijo no conocer, al ex funcionario de Formosa Jorge Melchor y el banquero Martín Cortes.

Di Lello además pidió citar a la diputada nacional Inés Beatriz Lotto de Vechietti, en el marco de esta causa.

Sin embargo, por ahora el juez Lijo no podrá resolver el pedido del fiscal hasta tanto no se resuelva la recusación en su contra presentada por Núñez Carmona, la cual fue desestimada por el propio magistrado.

La decisión ahora está en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, lo cual -hasta tanto no se resuelva- demorará la definición de las situaciones procesales de Boudou, Nuñez Carmona, Vandenbroele, como también la indagatoria del propio Insfrán.