Frigerio pidió recuperar "los valores de la educación pública"

Fotos MENSAJE. El ministro pidió "tener una sola camiseta", para únicamente así "recuperar la escuela publica".

23/03/2017 -

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llamó a la población a ponerse "una sola camiseta, todos trabajando en el mismo equipo" y rindió homenaje "a las maestras que ante cualquier inclemencia están frente a las aulas", al hablar en la inauguración de la escuela 511 de modalidad aborigen, en la colonia Mercedes Cué, en Formosa. Acompañado por el gobernador Gildo Insfrán, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile y ministros del gabinete provincial, además de docentes del establecimiento educativo y público en general, Frigerio puso en valor la educación pública, pidió recuperar "los valores de la educación pública" y rindió homenaje a los padres "que llevan a los alumnos a las escuelas". "Tenemos que avanzar en tener una educación en nivel que se quiere en el siglo XXI, por eso rindo homenaje a las maestras que ante cualquier inclemencia están frente a las aulas, abren las escuelas para que los chicos aprendan, para no interrumpir el crecimiento de la patria", dijo el titular de Interior en Mercedes Cué, a unos 110 kilómetros al sur de la capital provincial.

Deuda pendiente

En ese mismo contexto Frigerio también rindió homenaje a los padres, "que inculcan los valores de educarse, ellos van todos los días acompañando a los niños para educarse y seguir desarrollando la Nación, y defienden la escuela".

El ministro reconoció que "hay mucho todavía por hacer" y explicó que "el Presidente hizo anuncios de mediciones de lo que aprendimos en las escuelas; debemos conocer la realidad que uno de cada dos chicos no terminan el secundario, que el 50 por ciento de los que terminan no comprenden textos, pero debemos saber eso para cambiarla. Sin educación no hay futuro", remarcó.

Por otra parte, Frigerio puso énfasis al decir que "debemos tolerarnos que venga un intendente que le diga a un ministro ‘tengo estos problemas’ sin que después haya consecuencias; esto es lo que nos va ayudar a los argentinos a crecer, el federalismo es importante en el desafío de recuperar un país", subrayó.