Barbie Vélez desmintió romance con el exnovio de Calu Rivero y juan martín Del Potro

23/03/2017 -

Barbie Vélez (22) negó los rumores de romance con Pablo "Polito" Pieres (30), exnovio de Calu Rivero, y un acercamiento con Juan Martín Del Potro, quien es muy amigo del polista.

"No, no estoy de novia. Nada, nada. Vengo de vacaciones de pasarla bien con amigos, con familia y distraerme. No hay nada, no somos amigos (con Pieres)", comenzó la hija de Nazarena Vélez. "¿Te gusta un poquito?", preguntó uno de los cronistas. "No... ¡dejame en paz! Ja ja ja. Estoy muy bien sola y es mentira que Del Potro me tiró onda", respondió ante la consulta de la prensa que la esperaba en el aeropuerto.

"¿No le das ninguna chance a ninguno?", insistieron los periodistas. Barbie no pudo aguantar más y explotó con una risa estridente, dejando paso a las especulaciones.

Además, sobre la confirmación del romance de Fede Bal y Laurita Fernández, dijo: "Juro que ya es parte de mi pasado, no me importa nada. Sí, me enteré, ja ja ja. Pero sinceramente no me la compré. No quiero ser parte de esa historia y alejarme lo más que pueda. Que sean muy felices, de verdad no me interesa nada. Hay que seguir adelante", concluyó Barbie.