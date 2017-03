Michael Caine: "Mis días están contados"

23/03/2017 -

El actor Michael Caine, de 84 años, decidió cambiar su rutina para prevenir el cáncer. Así lo reveló en una reciente entrevista en la que aseguró que su mayor deseo es ver crecer a sus nietos. "Reduje el consumo de alcohol y siempre estoy buscando las mejores opciones para prevenir el cáncer. Y eso implica no comer determinadas cosas y otras sí", le contó a The Sun on Sunday.

Su cambio alimenticio fue tan rotundo que perdió más de 13 kilos que tenía de sobrepeso. "Probablemente me caiga mientras estoy hablando contigo, pero, sabes, he perdido 13,5 kilos sólo porque quiero ver crecer a mis nietos. Son unos gemelos de seis años y un chico de siete. Me gustaría llegar a ver los 17 del mayor", reveló en la entrevista.

El mayor miedo de Caine es la muerte. "Sé que mis días están contados y ésa es mi mayor preocupación", indicó. Antes, según contó, bebía una botella de vodka al día y fumaba varios paquetes de cigarrillos.

Desde hace años controla esas dos adicciones y además ya no consume azúcar, ni sal, ni gluten. ¿Qué fue lo que más le costó abandonar? El tocino. Pero si bien reconoció que el cambio no fue sencillo, agradeció el apoyo de su esposa, Shakira Baksh, por haberlo ayudado a conseguirlo. "Sin ella, estaría muerto desde hace tiempo", expresó.

Pese a todo, el actor se mantiene todavía activo y está a punto de estrenar, junto a otro veterano como Morgan Freeman (y Alan Arkin), la comedia "Un golpe de estilo" que cuenta la historia de tres amigos que deciden atracar un banco para recuperar el dinero de sus pensiones que el propio banco les ha hecho perder. La película es una remake del "thriller" dirigido por Martin Brest en 1979 que seguía las aventuras de un trío de jubilados que deciden atracar un banco por simple aburrimiento antes de dejar este mundo.