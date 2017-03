Theresa May: "Este fue un ataque contra las personas libres de todo el mundo"

Fotos Theresa May

Hoy 08:48 -

La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, se dirigió al Parlamento británico el jueves a menos de 24 horas del atentado sobre el Palacio de Westminster en el que tres personas murieron y dijo que "fue un ataque contra las personas libres de todo el mundo".

La mandataria confirmó que entre los heridos hay 12 británicos y 16 extranjeros: tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un italiano, un estadounidense y dos griegos.

Te recomendamos: Caso Estela: "Hay indicios que ubican a un policía como sospechoso"

"Quiero enviar un mensaje sencillo de que no tenemos miedo y nuestro compromiso contra el terrorismo no caerá", dijo May. "Si las intenciones del atacante fueron las de entrar en el Parlamento, debería quedar muy en claro que no tuvo éxito", agregó.

El nivel de alerta en Gran Bretaña se encuentra en "severo", ya que un nuevo ataque es "muy probable", pero May aseguró no existen reportes de inteligencia que justifiquen que sea llevado al nivel "crítico".