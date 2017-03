Fotos Ruggeri a periodista chileno: "Hay una copa que no pueden tocar ni con guantes"

Oscar Ruggeri, una vez más y fiel a su estilo, salió con todo a bancar a la Selección Argentina. Aunque ya no como jugador, claro. Así, el ex defensor de la Albiceleste, atendió en un programa televisivo a un periodista chileno que, en la previa al duelo por Eliminatorias, intentó chicanearlo con las dos últimas finales de la Copa América y con la rivalidad que existe entre La Roja y el conjunto nacional.

Y como se sabe, el Cabezón no anduvo con vueltas a la hora de bancar al seleccionado argentino. "Recordá algo también. ¿Viste que hay una copa amarilla que pesa, más o menos, ocho kilos? Recuerden que en enero, febrero y marzo recorre Sudamérica y va a Chile. Y ninguno de ustedes la puede tocar. ¡Ni con guantes!", sacó chapa el ex campeón del mundo, haciendo referencia al máximo trofeo cuando Gonzalo Abarca, el periodista en cuestión, infló el pecho por los últimos títulos que obtuvo su equipo.

"¿Sabés lo lejos que están ustedes de poder tocar la Copa del Mundo? Nosotros tenemos dos, la levantamos y la tocamos. Ustedes están lejos", añadió el ex capitán de la Argentina.

Además, durante el programa No Todo Pasa (TyC Sports) Ruggeri también atendió al periodista chileno con otras cuestiones: "Ganaron dos copitas, no se agranden. Si les ganamos se van a meter ahí abajo, en un quilombo. Y eso de que somos hermanos chilenos y argentinos... ¡Las bolas! Nosotros no somos hermanos de nadie. Somos argentinos y los demás que se arreglen. Ustedes no nos quieren y nosotros no los queremos. No los tenemos en cuenta. Nuestra batalla es contra Brasil".

Finalmente, en tono más jocoso, Oscar siguió cargando al invitado del mencionado programa televisivo y soltó: "¿Es un imitador o un chileno de verdad? Conmigo, todos los chilenos que no tienen documento se van para Chile. Trump, un poroto".