Se viene otro sábado de película en las tres categorías que son parte del inicio del campeonato

24/03/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs (Ufva) programó para mañana una nueva fecha de su campeonato 2017. Los primeros turnos en todas las canchas arrancarán a las 16, con media hora de tolerancia. Ésta es la programación completa para una jornada sabatina que promete ser inolvidable. En Complejo Russo, cancha Nº1, Corvel vs. Bº Tradición (C40) y Servi Sur vs. Colectiveros (C50). En Complejo Russo, cancha Nº 2, Pasaje 21 vs. Los Amigos (C40) y Despensa Las Mellis vs. UTA (C50). En Complejo Russo, cancha Nº 3, La Rifa de Alberto vs. Almirante Brown (C45) y Refi Shop vs. Tinglados Manuel (C50). En Complejo Russo, cancha Nº 4, Stylo Gráfico vs. El Porvenir (C45). Cancha Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Bº Sarmiento (C45) y Los Pitufos vs. Racing (C50). En Cancha Mistol, Facheritos Súper Kids vs. Defensores Antilo (C50) y Villa Tranquila vs. Villa Borges (C50). En Cancha La Guarida, La Banda, Agua y Energía vs. Racing (C45) y Recursos Hídricos vs. Independiente (C50). En Cancha Estudiantes, Maco, a las 17, Feria Newbery vs. Estudiantes (C50). En Cancha Triángulo, Los Peregrinos vs. La Loma (C40) y El Triángulo vs. Pasaje 21 (C45). Más partidos En Cancha Villa Tranquila, Ferretería Pece vs. Bº Sarmiento (C40) y 4º Pasaje vs. Panificadora Lola (C50). En Cancha Mojones, Mojones vs. Villa Borges (C40) y Mojones vs. Bonafide (C45). En Cancha Central Norte, a las 17, Estación La Curva vs. Rosario Central (C40). En Cancha Luz y Fuerza, A las 17, Luz y Fuerza -Sitravise vs. Villa Ángela (C50). En Cancha Polideportivo Borges, a las 17, Joyex vs. Bº Sarmiento (C50). En Cancha Calle 14, a las 17, Calle 14 vs. Quiosco Laly (C45). De esta manera, la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs tendrá una jornada de película, en uno de los campeonatos más tradicionales del fútbol amateur en Santiago del Estero. l