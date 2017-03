Se abre el telón para el séptimo acto del Torneo Apertura

24/03/2017 - La zona norte de la ciudad capital se paralizará mañana para albergar una nueva fecha del campeonato apertura que organiza Los Clásicos Barriales. En la ocasión se pondrá en juego la séptima fecha, donde varios equipos buscarán mantenerse en los primeros lugares, mientras que otros irán en busca de revancha. Entre los encuentros diagramados se destaca el duelo que protagonizarán en cancha de La 107 los conjuntos de Árbol Solo ante Peti FC. Ambos equipos pintan para ser animadores de la competencia. La actividad se iniciará a las 15 y habrá 30 minutos de tolerancia, con la siguiente programación. En cancha de Estudiantes del Deán: Estudiantes B vs. La 203 de Huaico Hondo (20); Petrolíder vs. Quilmes (20): Mal Paso vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30). En Barrio Aeropuerto: Diego y Martín vs. Los Piratas de la 109 (20); Bº Aeropuerto vs. Los Amigos de la 18 (20); 7º Pasaje vs. Papelería Ailem (30). En Mal Paso: Los Tenas vs. Calle 109 (20); Carnes Los Amigos vs. La 21 del Bº Aeropuerto (20); La Banda de Memo vs. El Poli (20). En 107: Juveniles de la Bañadera vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20); Árbol Solo vs. Peti FC (20); La Madrid vs. Villa Borges (20); Carnes La Hacienda vs. Carro Bar El Rey de Copas (30). En Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Román FC (20); La Perú vs. Los Pibes del Paseo Colón (20); Papelería El Mundo vs. Autonomía (30). En 6º Pasaje: Juveniles del Ampliación Borges vs. Carro Bar Lucho (20); 6º Pasaje vs. Los Pibes de la 18 (20); La Bañadera vs. Ruta Uno (30). En La Loma: Los Calamares vs. Juveniles del Gas (20); Los Calamares vs. Gas del Estado (30); Refrigeración Llanos vs. 6º Pasaje (30). En Villa Grimanesa: Tiendas Tukis vs. Juan Felipe Ibarra (20); Fiambrería Real vs. Mojones (20); Barrio Colón vs. Stilnovo (30). En San Martín: Emaús vs. El Bajo de Tarapaya (20); Los Pibes del Pasaje vs. Los Pibes del Pacará (20); Los Pumas vs. La Loma (30). En Pablo VI: San Marco vs. Juveniles de Villa Grimanesa (20); Pablo VI vs. 1º Pasaje (20); Pablo VI vs. Calle 4 (30). En Autonomía: Los Millo vs. Los Peregrinos (20); San Telmo vs. Verdulería Chiki (20); Rifa Don Alberto vs. Pasaje Oeste (30). En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. Calle 4 (20); Triángulo vs. Estrella del Norte (20); Los Pacíficos vs. Juveniles del Paseo Colón (20). En Santa Rosa: Florería Ema vs. Carlitos Legui (20); Santa Rosa vs. El Nápoli (20); Santa Rosa vs. Los Pies Descalzos (30). l