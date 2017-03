El Campeonato JR Indumentaria continúa con la tercera fecha

24/03/2017 - El torneo Apertura denominado “JR Indumentaria” que organiza la liga Fan en el predio de El Potrerito continuará mañana cuando se ponga en juego la tercera fecha de la competencia con esta cartelera: Cancha 1; Tiendas Tukys vs. Los Amigos F.C; Newbery vs. Taller Tévez; Nápoli vs. Peluquería Nano; América vs. Bayer Múnich. Cancha 2: El Puente vs. La Andes; Sara Mañu vs. Quilmes F.C. Cancha 3: La Alvarado Stone vs. Fecha F.C; Sacachispas vs. La Quinchada. Cancha 4: Niupi vs. All Boys; La 11-14 vs. Bº Juramento; Ferretera Pecce vs. Los Coyotes; Bahianos F.C. vs. Coesa. Cancha 5: Warriors vs. Oglobo Megacotillón. Cancha 7: Real Madrid vs. Los Collados; R. Hogar vs. Los Pibes; Cacheteao con Coca vs. Los Poros; Málaga vs. Bº Sarmiento. Cancha 8: La Vagancia vs. Messina; Imprenta Leo vs. Tar Tec. Cancha 9: Villa Las Delicias vs. Los Potreros; Atlas F.C. vs. Beltrán City. l