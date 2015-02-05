CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Marzo de 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:26 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL SEGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.45 TRANSPORTADOR 2

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

17.00 VIDA

18.00 OLIMPIA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 MEDCEZIR

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CORSO CLODOMIRA

14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN

15.00 MÚSICA INTERIOR

16.00 ESTUDIO ABIERTO

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. INSTITUTO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. INSTITUTO (R)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

02.17 CÍRCULOS SINIESTROS

04.02 PIRAÑA 2

05.44 SU MAJESTAD RALPH

07.43 FESTIVAL DE CINE DE SITGES

08.14 MERLÍN - PARTE 2

10.00 LOS PICAPIEDRA

11.50 UNA CASA PATAS ARRIBA

13.36 MONSTERS, INC.

15.27 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

18.15 JUNTOS... PERO NO TANTO

20.03¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

22.00 LOS ILEGALES


TNT

07.06 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR

09.05 MISIÓN. IMPOSIBLE II

11.23 10.000 A.C.

13.20 PELIGROSA OBSESIÓN

15.17 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

20.05 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 CRÓNICA DE UNA FUGA

00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.41 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL


TCM

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 3)

09.50 EL GIGANTE DE HIERRO

11.30 SUPERMAN

14.10 LÍMITE VERTICAL

16.35 CIUDAD EN TINIEBLAS

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)


SPACE

06.00 ¡MALDITA ARAÑA GIGANTE!

07.37 SOCIOS POR ACCIDENTE

09.09 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

10.42 ARMA MORTAL

12.42 BREAKING NEWS

14.23 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

17.26 IRON MAN 3

19.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 PERNICIOUS. ESPÍRITU MALIGNO

23.52 PESADILLA EN LA CALLE ELM


UNIVERSAL CHANNEL

06.00 GRIMM

07.00 GRIMM

08.00 CHICAGO FIRE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

12.50 CHICAGO P.D.

13.40 DETECTIVES MÉDICOS

14.10 NACHO LIBRE

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 MI VILLANO FAVORITO

23.00 SHREK

00.40 CHICAGO P.D.

01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(ALVEAR E YRIGOYEN)

+ HOY, A LAS 22.30, ABRAXAS, CON CANCIONES CLÁSICAS, EN INGLÉS, DE LOS 60, 70 Y 80.

+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, CHARLY RODRÍGUEZ PRESENTARÁ UN CONCIERTO EN EL QUE INTERPRETARÁ UN REPERTORIO DEL ROCK, POP, SOUL, FUNK, JAZZ Y BLUES.

+ MAÑANA, A LAS 21, CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE EL CICLO “MUJERES EN TEXTOS”. LEERÁN ANDREA NAVARRO, GABY YAUZÁ Y DIANA BELAUSTEGUI. ACTUARÁ, EL GRUPO “QUIMERA”, ENTRE OTROS.

+ MAÑANA, A LAS 23, NOCHE DE TANGOS Y MILONGAS CON ROBERTO CÁCERES.

+ MAÑANA, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, JUAN BUSTOS Y GUSTAVO GIMÉNEZ, INTEGRANTES DEL DÚO “OLVIDA2” PRESENTARÁ UN CONCIERTO DONDE HARÁN PREVALECER TEMAS PROPIOS.


BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO 1807)

+SÁBADO 25, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON GIULIANA CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA POR MARIO VARAS LEDESMA, EN PIANO.

CINES


SUNSTAR

KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

17:00 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

22:00 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17:30 (Cast) 20:10 (Cast)

24/01 - 26/03- 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

22:50 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN

-20:00 (Cast) 22:30

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

 
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