CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Marzo de 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:26 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL SEGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.45 TRANSPORTADOR 2
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
17.00 VIDA
18.00 OLIMPIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CORSO CLODOMIRA
14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN
15.00 MÚSICA INTERIOR
16.00 ESTUDIO ABIERTO
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. INSTITUTO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. INSTITUTO (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
02.17 CÍRCULOS SINIESTROS
04.02 PIRAÑA 2
05.44 SU MAJESTAD RALPH
07.43 FESTIVAL DE CINE DE SITGES
08.14 MERLÍN - PARTE 2
10.00 LOS PICAPIEDRA
11.50 UNA CASA PATAS ARRIBA
13.36 MONSTERS, INC.
15.27 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
18.15 JUNTOS... PERO NO TANTO
20.03¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
22.00 LOS ILEGALES
TNT
07.06 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR
09.05 MISIÓN. IMPOSIBLE II
11.23 10.000 A.C.
13.20 PELIGROSA OBSESIÓN
15.17 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
20.05 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 CRÓNICA DE UNA FUGA
00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.41 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
TCM
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 3)
09.50 EL GIGANTE DE HIERRO
11.30 SUPERMAN
14.10 LÍMITE VERTICAL
16.35 CIUDAD EN TINIEBLAS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
SPACE
06.00 ¡MALDITA ARAÑA GIGANTE!
07.37 SOCIOS POR ACCIDENTE
09.09 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
10.42 ARMA MORTAL
12.42 BREAKING NEWS
14.23 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
17.26 IRON MAN 3
19.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 PERNICIOUS. ESPÍRITU MALIGNO
23.52 PESADILLA EN LA CALLE ELM
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 GRIMM
07.00 GRIMM
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
12.50 CHICAGO P.D.
13.40 DETECTIVES MÉDICOS
14.10 NACHO LIBRE
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 MI VILLANO FAVORITO
23.00 SHREK
00.40 CHICAGO P.D.
01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(ALVEAR E YRIGOYEN)
+ HOY, A LAS 22.30, ABRAXAS, CON CANCIONES CLÁSICAS, EN INGLÉS, DE LOS 60, 70 Y 80.
+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, CHARLY RODRÍGUEZ PRESENTARÁ UN CONCIERTO EN EL QUE INTERPRETARÁ UN REPERTORIO DEL ROCK, POP, SOUL, FUNK, JAZZ Y BLUES.
+ MAÑANA, A LAS 21, CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE EL CICLO “MUJERES EN TEXTOS”. LEERÁN ANDREA NAVARRO, GABY YAUZÁ Y DIANA BELAUSTEGUI. ACTUARÁ, EL GRUPO “QUIMERA”, ENTRE OTROS.
+ MAÑANA, A LAS 23, NOCHE DE TANGOS Y MILONGAS CON ROBERTO CÁCERES.
+ MAÑANA, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, JUAN BUSTOS Y GUSTAVO GIMÉNEZ, INTEGRANTES DEL DÚO “OLVIDA2” PRESENTARÁ UN CONCIERTO DONDE HARÁN PREVALECER TEMAS PROPIOS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO 1807)
+SÁBADO 25, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON GIULIANA CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA POR MARIO VARAS LEDESMA, EN PIANO.
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
22:00 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17:30 (Cast) 20:10 (Cast)
24/01 - 26/03- 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
22:50 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
-20:00 (Cast) 22:30
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50