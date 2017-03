Fotos Radio Taxi Siglo XXI va en busca del título.

24/03/2017 - La cancha de Unión Santiago será escenario mañana de las finales del Torneo de Verano de la Copa Cyac, en las categorías Libre y 45. En la primera, Radio Taxi Siglo XXI irá por el título ante José Ignacio FC, campeón del año pasado. Mientras que en la 45 los que buscarán dar la vuelta olímpica son Ciencias Económicas y Cyac La Banda. Además se jugará una nueva fecha del Anual. En las canchas de dos turnos se jugará a las 15.30 y 17.40. Mientras que en las de tres cotejos, los horarios son: 14.15, 16.30 y 18.10. El programa completo es el siguiente: En Obras Sanitarias: Newbery vs. Bioquímicos (45) y Bioquímicos vs. Calle 14 (50, 3º y 4º P, Copa Plata). En Copse: Copse vs. Exp. Lo Bruno (L), Copse vs. Los Amigos (45) y Copse vs. Ma-Go Rep. (50). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. Uia (50) y Sivipse vs. Abogados (45). En Médicos: Contadores Sport vs. Los Bukis (L), Médicos vs. Porvenir FC (40) y Médicos vs. Lealcitos (50). En Ingenieros: 19, Ingenieros vs. Quirófano (50). En River de Pujio: Santillán Inst. vs. 100% Bandeños (40) y Met. Dorrego vs. Maestros Termas (40). En Rubia Moreno: Anestesia vs. Potencia Diésel (45) y Puerto Nuevo vs. La Güemes (40). En Unión Santiago: Radio Taxi Siglo XXI vs. José Ignacio FC (L, Final Copa Oro) y Ciencias Económicas vs. Cyac La Banda (45, Final Copa Oro). En UTA: UTA vs. San José y UTA vs. Bioquímicos (40). En C. Poggi 1: Abog. Cuervos vs. Farm. Abdala (L, Semifinales Copa Plata) y San. Norte vs. Abog. Topos (40). En C. Poggi 2: Ingenieros vs. Taller Dany (40) y Por Siempre Láser vs. Villa Negrita (45). En Telefónicos: Abog. Cat vs. Desafío (40) y Telefónicos vs. Elect. Cortez (50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Piquito (L), Sutiaga vs. Club de Amigos (L) y Choya FC vs. Imer FC (L). En Antajé: Antajé vs. Kinesiólogos (L) y Galácticos vs. T. Albarracín (40). En Iosep Nº 3: Sem. Rossi vs. Agrup. 1 de Mayo (L) y Farmacia vs. Yanda (40). En San Esteban: Nueva Auton. vs. Zambón Seg. (40) y Obras Sanit. vs. Lar (50, Semifinal Copa Oro). En Atsa Nº 2: Adi Salud vs. Radio T. Rojo (L), La Esquina vs. RG Neum. (40) y Chacarita vs. Asel (50). En Logística: Defensa Civil vs. Fortín (40) y Copu Full vs. Desafío (45). En Unse: Unse Exacta vs. Yanda (45) y Banfield vs. H. Hondo (40). En Potrerito II C 1: Prof. Monteros vs. Tuki Las Delicias (L), San Carlos vs. Hormiga Paz (40, 3º y 4º P, Copa Plata) y Sanitarios Dib vs. F. Dr. Obrero (50). En Potrerito II C 2: Villa Negrita vs. Ateneo FC (L), Alumni vs. Red Star Abog. (45) y Quilmes FC vs. Autonomía FC (L). En Potrerito II C 3: Brima FC vs. Milan FC (L), Médic Rebeldes vs. Caja Unse (45, 3º y 4º P, Copa Plata) y Estrella Roja vs. Alvi FC (40). En Potrerito II C 4: Apunse vs. El Rejunte (L), La Congreso vs. Desp. Sgo. (L) y Contadores vs. Arquitectos (50). En Potrerito II C 5: Copse Galactic vs. Nueva Auton. (L), Cuervo Max vs. Villa Robles (45) y Piquito FC vs. Los Amigos (40). En Potrerito I C 9: Villa Alem vs. Colon FC (L) y Opinión Deport. vs. La Bomba (50).l