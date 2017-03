Hoy arranca el certamen denominado “Miguel ‘Quetupi’ Patire” en el Club Coinor

24/03/2017 - CHOYA, Choya (C) La Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías hará disputar entre hoy y mañana la cuarta fecha del certamen Miguel “Quetupi” Patire en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor. Los juegos para esta jornada arrancan a las 13.30 con los encuentros entre La Mexicana vs. Mercadito Fernando. Luego lo harán Estancia El Duende vs. Quirós; Carnicería Tres Hermanos vs. Los Amigos; Panificadora La Deseada vs. Icaño y Dep. Choya vs. C. del Plomero. Mañana a las 13.30 las acciones continuarán con Veteranos vs. M y M Deportes; Tornería Pineda vs. Canarios y a última hora lo harán Panificadora Suecia vs. Carpintería Jara.l