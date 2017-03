Fotos Mañana habrá fútbol en el Tiro Federal friense.

24/03/2017 - CHOYA, Choya (C). La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para mañana a las 15.30 la 12ª fecha del torneo Blanca Rosa Ramos de Sánchez. La misma tendrá lugar en el estadio del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad”. El fixture: Los Cuervos vs. A. La More, Los Leones vs. El Vasco, Los Tornillos vs. P. Véliz y Mercadito Del Valle vs. Bº Oeste. Libre: Verdes Yapeyú. La fecha anterior: Aut. La More 2, El Vasco Carnes 1; Los Cuervos 1, Profesor Véliz 2; Los Leones 2, Barrio Oeste 1 y Los Verdes 2, Los Tornillos 1. Tuvo fecha libre Mercadito del Valle. La posiciones es la siguiente: Los Verdes 22; Los Tornillos 19 y Los Leones 19; El Vasco 15; Mercad. Del Valle 8; Barrio Oeste, Los Cuervos, Prof. Véliz y Autoservicio La More 7. l