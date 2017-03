FÚNEBRES | 24 de Marzo de 2017

24/03/2017 -

Fallecimientos

24/3/17

- María Arce de Azar

- María Antonia Roldán

- Mirta Margarita Fernández

- María de los Milagros Trujillo

- Selba Susana Albarado (Dpto. Silípica)

- Filadelfo Avellaneda

- Federico Ilarion Galván

- Esther Azucena Mansilla (Dpto. M. Moreno)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. C.P.N. Pedro Oroná y flia. participan el fallecimiento del colega y amigo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ARCE DE AZAR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su esposo Antonio Azar (Kelo ), sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE DE AZAR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Y ahora que hago sin vos cabezona sin la unica persona de las flias Arce Gramajo que con honor me ata a esta vida?. Quedaré aqui en la tierra para recordar a mi hermanita del medio que pedia pan en su Beltran natal para darme de comer, a la que me bañaba y hacia los moños para ir a la Escuela Remigio Carol de Beltran a la que no pudo enseñarme a cocinar como hacias vos... con tus manitos de angel, con tu pureza grande me amaste mucho, esperándome hasta el final que no para continuar recordandote con Amor. Hasta que salga el sol y huyan las sombras... el Señor te espera para darte la corona de la victoria y la vida eterna. Descansa en paz y gozosa. Te amo Cabezona. Su hermana Gladys Arce Vda. de Gatti, sus hijos Nazareno y Marisa Gatti, su sobrina politica Romina Roldán y tu tan amado sobrinito Mateo Gatti Roldán.

ARCE DE AZAR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hermanas políticas Coca, Alba, Mary y sus respectivos sobrinos, con mucho dolor sienten tu partida, ya estás en los regazo de nuestro Señor para tu eterno descanso. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz el dia 24/3/17 a las 9 hs.

ARCE DE AZAR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Tía Nena, que el Amado Dios te reciba en el Reino de los Cielos, para preparar tu alma hasta el día del Señor!!! Será hasta un pronto volvernos a ver.... Sus sobrinos, Pedro Arce, Juan Arce, Mirta Tevez, y Miriam Leguizamón, participan con profundo dolor tu parfida. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

AVELLANEDA, FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su esposa Marta Alsogaray, sus hijos Richard, Walter, Daniel, Guillermo, hijos políticos, nietos, bisnietos part. su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo S.V. P.L.Gallo 330. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AVELLANEDA, FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. "Lo recordaremos siempre como un hombre íntegro y transparente. Que su ejemplo de vida sea una camino a seguir". Laura Gómez de Paoletti, sus hijos Juan y Marta; Mirta y Eduardo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos. Cacho Banco y flia., Rebeca Banco y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

FERNÁNDEZ, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hijos Silvia, Gustavo, Carlitos, hijos pol. Carlos, Mariana, Celeste, nietos Jose Luis, Rocío, Milagros, Ayelén, Dany, hermanos Eduardo, Ricardo y demás fliares, part. su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hermanos políticos Pichón y Nely Daverio, sus hijos Marcela y Santiago Daverio y sus nietos Máximo y Marco participan con profundo dolor su fallecimiento y piden resignación a sus queridos hijos.

GALVÁN, FEDERICO ILARIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hijos Graciela, Rosa, Luis, Mary, hijos pol. Zulema, Eugenio, nietos, bisnietos y demas fliares, part. su fallec. sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo S.V. de L. Bda. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Chela Elizabeth Abdala participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elva. Eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hija Susana López, sus nietas Alejandra, Lorena y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, ORLANDO (Mocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su hija Claudia Silvina López, su esposo, sus hijos Franco y Rosario participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos son velados en sala Parque (Olaechea Nº 649) y serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, ORLANDO (Mocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su hija Susana Edith López participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en sala velatoria parque (Olaechea Nº 649) y serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su hijo Orlando López, su hija política, Pelusa García, sus nietos Cecilia, Fabio, Daniel, Ulises, Negro y Gringo, sus bisnietos Analuz, Teodoro, Daniel y Isabel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su nieta Alejandra Durgam, su nieto politico Nino Escolano, sus bisnietas Josefina, MIcaela y Luisina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su nieta Cecilia López García y su esposo Mario Buslemen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su nieto Fabio López García y su esposa Luciana Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su nieto Daniel López García y Reina Amaya, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus sobrinos, sobrinos políticos Roxana Molina y Daniel Suárez, Claudio Molina y Noelia Salgado, Freddy Molina y Gabriela Areal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Su sobrina Miriam Achem, sus hijos Ezequiel Ledesma y flia, Emilse, Luciano Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. "Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su sobrino Alberto Achem y familia participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Sus sobrinos Graciela y Héctor López participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Gerónimo Toscano (Pibe), sus hijos Héctor y Polaco con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Neli Nebro, Gaby, Romina y Aldito Pereyra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. El Estudio Jurídico López García, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Patricia Valdora participa su fallecimiento y acompaña con afecto a Gabriela y sus hijos.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus amigos Aníbal, Cori y Tati Budán, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus amigos del Club de Billar, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MDALEL DE GRASS, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Houston EE.UU el 23/3/17|. Su esposo Héctor, sus hijos Patricia y Riki, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MDALEL DE GRASS, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Houston EE.UU el 23/3/17|. Sus hermanas Evelyn ( Nonet ), y María Josefina Mdalel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MDALEL DE GRASS, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Houston EE.UU el 23/3/17|. Sus primos Salomón Mdalel y flia., Elizabeth Mdalel y flia., Orlando Mdalel y flia., Miguel Mdalel y flia., Teresita Suarez Mdalel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mirta Peralta de Allall participa con pesar y acompaña con inmenso cariño a su amiga Silvina por el deceso de su amado padre. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Flia. Leiva de Atoj Pozo, Dpto. San Martin acompañan con profundo dolor a su flia. y pide a Dios cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Flia. Maguna acompañan con profundo dolor a su flia. y piden a Dios cristiana resignación.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Personal directivo y docente de la Esc. Nº 747 Belgrano y su Jardín Anexo Nº 376 de Atoj Pozo. Dpto. San Martin participa con profundo dolor el fallecimiento de la docente de la Esc. Nº 925 de Barranca Colorada.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Las alumnas del Bº Autonomía de su hermana Nancy; Carolina, Rosa, Sandra, Lala, Marisa, Gaby y Silvita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio E. Mansilla y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Nancy. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Zulema Salvatierra participa el fallecimiento de la hermana de su amiga Nancy. Ruega una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Iris Campo de Serrano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Graciela Sarquiz y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Familia Vila participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ana, rogando a Dios por la Paz Eterna de su Alma y la resignación de sus familiares. Ketty, Mely, Raúl y Chiqui.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Intendente de la ciudad de Sumampa Dr. Marcelo Bernasconi, participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder.

SILVA NEDER, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Comisión directiva y personal de la Biblioteca Popular Jorge W. Abalos, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Nancy, Leysa Silva Neder, ex- integrantes de la comision directiva y colaboradoras. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Daniel Ledesma, su esposa Alcira, sus hijos Hugo, Fernando y Guadalupe y sus nietos Valentín y Brisa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Walter Pedro Cura y Maria José Rizo Patrón participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a nuestra querida amiga Nancy y a toda su flia. en este momento tan triste, elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. SI.D.I.S.E, Secretario Gral. Prof. Mario Daniel Atterbury, Comision Directiva y Cuerpo de Delegados participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Mirta Peralta de Allall participa con pesar y acompaña con inmenso cariño a su querida amiga Nancy por el desceso de su amada hermana. Eleva oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La Lic, Evelia Lazzarone, acompaña al Dr. Carlos Silva Neder en este doloroso momento por el fallecimiento de su querida hermana. Ruega una oración en su memoria.

TRUJILLO, MARÍA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Sus hijas Mirta, Cristina e Iris, hijos políticos Tito y Roberto, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

TRUJILLO, MARÍA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hijos Cristina, Mirta, Iris, hijos pol. Roberto, Héctor, nietos, Belén, Erika, Claudia, Andrea, Noel, Ingrid, Emmanuel y demas fliares part. su fallec. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

TRUJILLO, MARÍA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Sus nietos Belén y Darío, Emmanuel y Mara, Andrea y José, Pablo y Noel, bisnietos Yago, Gael, Tizziana y Mirko, participan con profundo dolor su fallecimento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

TRUJILLO, MARÍA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Gladys, su esposo, e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Su prima Mercedes Oliva y sus hijos Luis, Ale y Ramiro, participan su fallecimiento. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Su primo hermano Luis Ernesto Oliva e hijos y su Sra. Dra. Mirta Lugones participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido primo a quien llevaremos en nuestros corazones por siempre.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. CPN. José Federico Trejo y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, ALBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hoy se cumplen 9 dias de tu partida hacia el Reino del Señor por siempre y para siempre estarás con nosotros. Su esposa Maria Luisa, sus hijos Gustavo, Lucho, Pelusa, sus nietos Agustin, Anahi, Ximena, Cucu, Mica y Gaby, su madre Argentina Veron, sus hermanos, cuñadas y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

YOCCA DE ÁVILA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Al cumplirse 2 meses de su deceso Chabelita Franichevich de Tevéz con su flia., en recuerdo de su hermana de la vida; Mecha, con el respeto y la admiración que sentí siempre por la persona única e increíble que fuiste, y con la fe cristina que comulgamos desde niñas, por la que celebraste " Navidades de papel de Diario " en los días más tristes de la vida, confío en que estás gozando del sueño de los justos mientras nos dejas como heredad tus tres dignos hijos. A ellos y a tu esposo Luis Roberto acompañamos con el afecto.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BURGOS, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Sus hijos Ramón, Verónica, Elena, Lucia, Sergio, y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericorida.NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

ARANDA, DE LÓPEZ, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Su esposo Félix, sus hijas Fati y Guadi y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BANEGAS DE TÉVEZ, NORMA BEATRIZ (BEBY) ( (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. "Descansa en paz mamá, te amamos y te extrañamos mucho, danos fuerzas y resignación". Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se realizará un responso el proximo sabado 25/3 a las 9.30 hs. en el cementerio de la Ciudad de Loreto. La misa se realziará a las 19 hs. en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes Av. Belgrano (La Banda).

GÓMEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/16|. Su madre María Heredia, su hermano Luis Gómez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

YOLDE, ORLANDO ROBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/16|. Amado Cacho que difícil es vivir sin vos, te extrañamos mucho, ya nada es igual. Gracias por tanto amor y protección que nos diste. Nos queda el consuelo de saber que estás con Dios y vives en nuestros corazones. Tu esposa Carmen, tus hijos Noelia y Roberto, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBARADO, SELBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Sus hijos Daniel, Graciela, Estela, Luis, Adriana, Walter, Marcela, Darío, hijos pol. Héctor, Armando, Marcelo, Rosario, Marcela, Leticia, hermanos Teofila, Mario, nietos, bisnietos, sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumamao. Dpto. Silipica. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ DE SANTILLÁN, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposo Juan Santillán, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio de Suncho Corral. Cob. Iosep. Servicio realizado por cochería Suncho.

MANSILLA, ESTHER AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su esposo Ruperto Chávez, hijos Humberto, Américo, Lito, María, Elsa, su hermano Ramón y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Local. Casa de duelo Libertad . Dpto. M. Moreno. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Su esposo, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Burra Huañuna a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

BONARDI, HUGO RENÉ (Coyi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/13|. Coyi, mi querido hermano, hoy hace cuatro años que te fuiste al encuentro del Señor como, te extrañamos, dejaste un vacío inmenso, te recordamos siempre. Tus hermanas Ana y Mirta, tu esposa Marta, tus hijos Bruno, Eugenio, Yanina y flias, tus sobrinos y flias. Dale Señor el descanso eterno y brille para El la luz que no tiene fin. Invitamos a la misa el domingo 26/3a las 21 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesus de Clodomira.

CAMAÑO, VÍCTOR ORLANDO (Pollo) (q.e.p.d) Falleció el 24/3/16|. Ya ha pasado un año desde que te fuiste de gira, como solías decir. Un año en que se ha sentido tu ausencia física tus pasos en la casa, tu música en la radio. Doce meses que no se escuchan tus quejas interminables por la situación del país, tus viajes mensuales a Santiago. Hace un año que tu familia y amigos conviven con un sentimiento encontrado: por un lado el dolor porque no estás y por otro una tranquilidad porque sabemos que tu sufrimiento ya terminó. Entendemos que la vida sigue y mientras esto sucede tendremos el desafío de aprender a transformar el dolor de tu ausencia física en compañía espiritual. Su esposa e hijos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará este viernes 24/3/17 a las 20,00 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial. Frías.