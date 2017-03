“El Señor de mi fe”

24/03/2017 - ¡Buen día! “No creo en el Dios de los marginados ni en el Dios de los generales o de las oraciones patrióticas. No creo en el Dios de los himnos fúnebres. Ni en el Dios de las salas de audiencia, o de los epílogos de las constituciones y de los discursos elocuentes... No creo en el Dios hecho a imagen y semejanza de los poderosos ni en el Dios inventado como sedante de las miserias y sufrimientos de los pobres. No creo en el Dios que duerme en las paredes o se esconde en el cofre de las iglesias...”. Bueno, mejor no sigo, porque la cosa se pone espesa y terminaría provocando reacciones exageradas. La página está firmada por Ivo Lebaspin y Carlos Alberto Libanio. Fue escrita hace varios años en la prisión brasileña de Wenceslau. ¿En qué Dios creen esos hombres? Lo expresan así: “El Dios de mi fe nació en una gruta: era judío, fue perseguido por un rey extranjero y caminaba errante por Palestina. Se hacía acompañar por gente del pueblo; daba pan a los que tenían hambre, luz a los que vivían en las tinieblas, libertad a los que suplicaban justicia y se veían acorralados. El Dios de mi fe coloca al hombre por encima de la ley, y el amor en lugar de viejas tradiciones. No tenía ni una piedra donde recostar su cabeza y se confundía con los pobres. Sólo conocía a los doctores cuando éstos dudaban de su palabra. Vivía con jueces que trataban de condenarlo. Fue visto entre la policía, preso. Pisó el palacio del gobernador para ser apaleado. El Dios de mi fe traía una corona de espinas, vestía una túnica toda tejida de sangre y marchaba tras los flageladores que le iban abriendo el camino del Calvario, donde murió entre ladrones, en la cruz. El Dios de la fe no es otro sino el Hijo de María, Jesús de Nazareth. Todos los días muere crucificado por nuestro egoísmo. Todos los días resucita por la fuerza de nuestro amor”. Impactante, por supuesto. A unos quizá les guste demasiado. A otros quizá les disguste demasiado. Pero no deja de ser un toque de atención. Y queda una pregunta de absoluta respuesta personal: ¿Cuál es el Señor de mi fe? ¡Hasta mañana!l