Hoy se jugará la fecha 2 del Torneo Cadetes Campeones 1984. La programación es la siguiente: Juventud vs. Contadores, en Mini (19.30) y Preinfantiles (20.30); Nicolás vs. Normal Banda, en Premini (10), Mini (11) y Preinfantiles (12); Lawn Tennis vs. Atamisqui, en Mini (10.30) y Preinfantiles (11.30); Olímpico vs. Red Star, en Premini (15), Mini (16) y Preinfantiles (17); Villa Mercedes vs. Lawn Tennis, en Premini (16), Mini (17) y Preinfantiles (18).