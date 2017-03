Arnaldo Sialle destacó el funcionamiento de Mitre

Fotos CONFORME. Arnaldo Sialle aseguró que su equipo jugó un buen partido y que terminó siendo un justo vencedor en el duelo que Mitre disputó ante Aconquija.

Luego del trabajoso triunfo de Mitre ante Unión Aconquija, del pasado miércoles por la segunda fecha del Federal A, el entrenador aurinegro Arnaldo Sialle aseguró que se "hizo justicia" y manifestó que su equipo fue un claro dominador de las acciones.

"Nos costó lo que nos tenía que costar. Fue un partido durísimo. Perdimos muchas chances de gol, entre siete u ocho, con cuatro mano a mano", comentó Sialle en rueda de presa tras el encuentro disputado en el 8 de Abril.

"Pero bueno, no se pudieron convertir con anterioridad, el arquero de ellos fue figura. No fue el día de la efectividad, como si lo fue en Chaco ante For Ever. Lo importante es que se ganó", completó el DT de Mitre, "Cacho" Sialle.

Análisis del juego

Seguido el DT de Talleres de Córdoba y Sportivo Belgrano, entre otros, analizó el partido y aseguró que se jugó un mejor segundo tiempo, donde se pudo darlo vuelta y terminar siendo un "justo vencedor".

"Hicimos un mejor segundo tiempo en cuanto a llegadas. Pero en líneas generales, el control del partido siempre fue de Mitre. La pelota fue nuestra y la intención por ganarlo también. Salvo el gol de ellos, no sufrimos situaciones en contra. Mejoramos en los últimos quince minutos del primer periodo y lo terminamos bien al juego. Desde mi punto de vista y diciéndolo de manera humilde, hubiera sido injusto si Mitre no ganaba el partido. Se hizo justicia".

Por último, el entrenador rosarino rescató muchas cosas positivas del Aurinegro, que es uno de los líderes de la zona A.

"Rescato la concentración del equipo, el juego que se tuvo y siempre se intentó ganar. A veces sale bien y a veces no tanto porque un jugador se suele equivocar. Siempre intentamos ganarlo, buscando el arco rival. Eso es rescatable", finalizó.