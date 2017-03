Hebe de Bonafini acusó a Estela Carlotto de "traición" y de firmar un convenio con Vidal

Fotos POLÍTICA. Bonafini aclaró: "Somos una organización política y nuestro partido es el kirchnerismo", en alusión a Madres de Plaza de Mayo.

24/03/2017

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusó Estela de Carlotto de "traición" por firmar "un convenio" con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien calificó de "asesina".

"Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores, no sé qué cabeza tienen para negociar con ella", sentenció Hebe de Bonafini en la habitual ronda de los jueves en la Plaza de Mayo.

"No nos parecemos, no queremos que nos digan ‘abuelas’, somos Madres, Madres de todos, de ustedes también", lanzó la titular de Madres, quien en alusión a Carlotto se preguntó: "No sé qué cabeza tienen para negociar con ellos".

Luego, dejó en claro que las Madres no son un organismo de derechos humanos: "Somos una organización política y nuestro partido es el kirchnerismo".