Listado completo de quienes deberán comparecer en el juicio

24/03/2017 -

Éste es el listado completo de quienes deberán comparecer en juicio, entre quienes se encuentra el ex ministro de Economía de Santiago del Estero, Miguel Ángel Pesce, que fue ex vicepresidente del BCRA, además de la ex presidenta Cristina Fernández; Axel Kicillof, ex ministro de Economía; Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central; Pedro Martín Biscay, actual director del BCRA; Flavia Matilde Marrodán, ex directora del BCRA; Bárbara Emilia Domato Conti, ex directora del BCRA; Alejandro Formento, ex director del BCRA; Juan Miguel Cuattromo, ex director del BCRA; Mariano Beltrani, ex director del BCRA; Germán David Feldman, ex director del BCRA; Sebastián Andrés Aguilera, ex director del BCRA; Cristian Alexis Girard, ex presidente de la CNV; David René Jacoby, ex vicepresidente de la CNV; y Guillermo Mario Paván, ex funcionario de la CNV.