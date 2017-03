Claudia de Zamora tomó juramento al fiscal de Estado

Fotos BALANCE. Abate destacó que Fiscalía de Estado se ha revalorizado y que cumple una importante misión.

24/03/2017 -

La gobernadora Claudia de Zamora tomó el juramento de estilo a Raúl César Abate como fiscal de Estado, designado mediante decreto Nº 459 y con acuerdo de la Legislatura provincial.

Tras el juramento de estilo, Abate manifestó su agradecimiento a las autoridades por "depositar tanta confianza" en su persona para desarrollar este cargo "tan importante para la provincia".

Estuvieron presentes en la ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos "Juan Felipe Ibarra" de Casa de Gobierno, el vicegobernador José Emilio Neder; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Daives; de Producción, Luis Gelid; Agua y Medio Ambiente, Norma Fuentes; y los secretarios de Trabajo, Aída Ruiz; de Desarrollo, Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; y el de Seguridad, Marcelo Pato.

Abate reconoció el alto honor que le mereció la ratificación en su cargo. "Quiero agradecerle profundamente a la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, esta distinción que me hace que realmente me encumbra, me honra y que me permite seguir prestando servicios para mi provincia", expresó.

Luego, hizo una reflexión de los años que lleva al frente de la Fiscalía de Estado y de quienes lo ayudaron para que pueda desempeñar su cargo. Además, destacó que dicho organismo del Estado "se ha revalorizado, es respetado, nuestros abogados trabajan continuamente defendiendo la provincia".

Para finalizar, hizo mención a la importante gestión de trabajo efectuado durante estos años en su organismo y agradeció el acompañamiento del equipo de abogados.